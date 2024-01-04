Когда лучше крестить ребенка в церкви и в каком возрасте это делать.

Крещение - это таинство, после которого человек становится православным христианином. Крещение также считают вторым, духовным, рождением - в ходе таинства человек очищается от первородного греха, а если это взрослый - то от грехов, совершенных до обряда. Также считается, что после в ходе крещения можно "получить" ангела-хранителя, а сам человек с этого момента может причащаться, исповедоваться и венчаться в церкви. Когда нужно крестить ребенка по церковным обычаям и когда можно креститься взрослому, а также кто может быть крестным - рассказываем в материале.

Когда можно крестить ребенка после рождения или креститься взрослому

Иногда спорят по поводу того, когда можно и когда нельзя крестить ребенка. По традиции обряд крещения проводят в период от 40 дней со дня рождения малыша и до года. Но бывают исключения. Например, если ребенок болеет, то крестить его нужно чем раньше, тем лучше - на этом настаивают и сами священники. Есть и другое мнение: проводить обряд стоит в сознательном возрасте – то есть, когда человек уже вырос и сознательно выбрал себе веру. Иисус Христос, к примеру, крестился, когда ему было 30 лет.

Когда можно крестить ребенка в 2024 году

Церковь разрешает проводить обряд крещения в любой день - независимо от того, есть ли пост в этот день или же великий церковный праздник. Но, как правило, дни больших праздников стараются не выбирать, так как в это время в церкви может быть многолюдно, а у священника не всегда есть возможность в этот день совершить обряд крещения дома. Также некоторые отказываются от крещения в пост, а также в постные среду и пятницу - так как после не смогут устроить праздничное застолье.

Видео дня

Благоприятными днями для крещения принято считать:

вторник;

четверг;

субботу;

воскресенье.

Выходные дни, как правило, пользуются наибольшей популярностью.

Кто может быть крестным и кому запрещено

Крестные - это свидетели перед церковью того, что новообращенный человек будет воспитываться в христианской вере. Крестные родители - это также духовные наставники для ребенка и в юном, и во взрослом возрасте, они молятся о нем, учат добродетели, на них также частично ложится ответственность за поступки крестника.

Выбирать крестного можно из родственников крещаемого или друзей родителей. Не могут стать крестными:

неверующие и некрещеные;

родители ребенка;

монахи;

супруги или будущие супруги;

малолетние;

душевнобольные люди.

По устоявшейся традиции, в крестные берут двух человек - мужчину и женщину, но может быть и один.

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