"Заполнить пробел", образовавшийся из-за отсутствия радара, будет крайне сложно.

Как следует из новой информации, Россия потеряла единственную в своем роде радиолокационную систему. Как украинские, так и московские источники сообщают, что Киев начал атаки на сотни миль вглубь российской территории.

Как пишет Newsweek, в среду украинские СМИ сообщили, что киевские беспилотники нанесли удар по объекту, где находится загоризонтный радар "Контейнер 29Б6" в российской республике Мордовия, со ссылкой на источники в украинской военной разведке. Российские и украинские источники сообщили о предыдущей атаке беспилотников на объект в Мордовии 11 апреля.

В среду Артем Здунов, региональный губернатор Мордовии, заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат "вновь атаковал объект в Мордовии" около 8 часов утра по местному времени. По его словам, российская ПВО сбила дрон.

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В сообщении ВЧК-ОГПУ, которое якобы располагает инсайдерской информацией российских силовиков, говорится, что "атака прошла успешно, и сейчас российская загоризонтная станция не работает".

Уникальная РЛС 29Б6 "Контейнер" является частью российской системы раннего предупреждения для обнаружения приближающихся угроз на расстоянии тысяч миль, таких как баллистические ракеты большой дальности. По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, он может отслеживать запуски крылатых и гиперзвуковых ракет, а также взлет самолетов на расстоянии до 1860 миль.

Forbes назвал радар, базирующийся в Мордовии, единственным в России загоризонтным радаром, направленным на запад и контролирующим воздушное пространство вокруг Европы. Его стоимость составляет 110 миллионов долларов, добавило издание.

"Заполнить пробел", образовавшийся из-за отсутствия радара, будет крайне сложно, сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Атака на радар "Контейнер"

Загоризонтные радары используют ионосферу Земли для отражения сигналов обратно, расширяя возможности обнаружения вокруг кривизны планеты. Они использовались для обнаружения потенциальных угроз, выходящих далеко за пределы возможностей обычных радиолокационных систем.

Российские и украинские источники сообщили о предыдущей атаке беспилотников на объект в Мордовии 11 апреля. Российское независимое новостное издание Astra сообщило, что в районе расположения радара были сбиты два дрона.

Минобороны России заявило 11 апреля, что ее средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Мордовией, но не уточнило местонахождение и цель этих дронов. РЛС "Контейнер" активна в Мордовском регионе с начала декабря 2019 года.

Главный редактор "Defense Express" Олег Катков в эфире телемарафона прокомментировал возможное поражение радиолокационной станции (РЛС) в Мордовии накануне.

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