Помощь США срочно нужна Украине, чтобы выстоять перед давлением России.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон принял решение о необходимости срочно оказать помощь союзникам США, поддержав пакет мер по национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов. Но после месяцев без помощи США, остаются вопросы, хватит ли Украине и Израилю, предусмотренных денег и насколько своевременно поступит поддержка, пишет The Hill.

Отмечается, что последний раз администрация Байдена посылала пакет военной помощи Украине в декабре, и с тех пор Россия получила уверенное преимущество в войне. Украина и ее союзники заявляют, что нельзя терять времени, чтобы Конгресс одобрил помощь, поскольку они стремятся избежать потенциально необратимых потерь.

"Сейчас существует беспокойство, что если помощь не поступит очень быстро, Россия сможет прорвать некоторые украинские линии и захватить территорию... Украина удерживает линию фронта, несмотря на невероятные трудности, но если они не получат помощь в ближайшее время, Россия, вероятно, захватит дополнительную территорию и может даже дойти до того, что снова станет реальной угрозой для столицы", – заявила Мишель Флурнуа, которая работала заместителем министра обороны во времена администрации Обамы.

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Хотя демократы в основном поддержали предложение Джонсона по иностранной помощи, его стремление разбить сенатский законопроект на составные части может замедлить процесс на недели и задержать поставки оружия на два месяца.

Украина на грани

Авторы указывают, что помощь США в виде 155-мм артиллерийских снарядов и перехватчиков ПВО считается критически важной для обороны Украины, которая сейчас растянута на примерно 600-мильной линии фронта. По оценкам американских официальных лиц, Украина уступает России в вооружении в соотношении 5 к 1, но украинские официальные лица называют эту цифру 7 или даже 10 к 1. Россияне имеют преимущество почти во всех сферах, включая оружие, ракеты, боевые самолеты и живую силу.

"По сути, то, что мы видим сейчас на поле боя, – это то, что россияне используют пробел в этой помощи... Любые успехи России в Украине без последовательной военной помощи могут быть необратимыми", – отметила аналитик Института изучения войны Екатерина Степаненко.

По ее словам, российские военные могут выбирать, когда и где они могут атаковать Украину, и укрепляют свои позиции, чтобы украинцам было еще сложнее вернуть инициативу. Но она добавила, что ISW все еще прогнозирует, что Украина может достичь своего определения победы – освобождения всех своих территорий.

По словам журналистов, артиллерия, боеприпасы и системы противовоздушной обороны рассматриваются как приоритетные виды вооружений, которые должны быть переданы Украине, но другие формы американской помощи – от боевых машин до средств радиоэлектронной борьбы – также являются критически важными для проведения наступательных операций.

Республиканцы также включили в пакет помощи Украине требование, чтобы администрация Байдена направила Киеву ракеты большой дальности, или ПТРК, но предусмотрели, что президент может отказаться от него, если поставка такого оружия повредит безопасности США. Ракеты рассматриваются как ключевой фактор, который позволит Украине наносить удары по российским военным целям на территории РФ.

Помощь США

Джонсон предлагает вынести на голосование отдельные законопроекты, касающиеся помощи Украине, Израилю, Индо-Тихоокеанскому региону и других приоритетов национальной безопасности. Республиканцы поддержали первоначальный запрос президента Джо Байдена на помощь Израилю чуть более 14 миллиардов долларов и около 60 миллиардов долларов для Украины. Около 10 миллиардов долларов помощи Киеву было перенесено в кредиты.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пообещал "немедленно подписать" законопроекты спикера Палаты представителей, когда документы будут одобрены Конгрессом. Джонсон заявил, что голосование состоится 20 апреля.

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