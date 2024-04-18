Россия в этом году могла бы пополнить свою армию на 300 тысяч солдат.

Россия готовится привлечь в армию больше солдат-контрактников, чтобы по крайней мере на данный момент избежать очередного массового призыва, который может подорвать поддержку населением войны в Украине. Как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Кремль стремится не повторить сентябрьскую мобилизацию 2022 года, которая пошатнула доверие общества и спровоцировала бегство из страны миллиона россиян.

По словам руководителя московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий" Руслана Пухова, имея до 30 тысяч новобранцев в месяц, Россия в этом году могла бы пополнить ряды армии на 300 тысяч.

В то же время, отмечает Bloomberg, постепенный приток новых войск для компенсации потерь и наращивания численности, а не одномоментный призыв 300 000 человек ограничивает военные возможности России.

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"Россия использует щедрые финансовые стимулы, чтобы привлечь людей к войне. С начала года региональные выплаты новым военнослужащим-контрактникам выросли на 40% до среднего 470 000 рублей (около 5 000 долларов), согласно подсчетам исследовательской группы Re: Russiа. Это в дополнение к единой федеральной выплате в размере 195 000 рублей", - пишет Bloomberg.

Российские власти стараются не проводить новой мобилизации, пока у них есть возможность ее избежать. И по словам источников, знакомых с ситуацией, пока армейское командование частично полагается на то, чтобы заставить некоторых призывников подписать контракты.

Этой весной 150 тысяч россиян будут призваны на военную службу. Закон позволяет отправлять таких призывников на поле боя после четырех месяцев военной службы. Однако это нарушило бы неоднократные публичные обещания не отправлять призывников в зону боевых действий, поэтому армейские чиновники подталкивают их к переходу на профессиональный контракт.

Как пишет Bloomberg, все больше призывников жалуются на значительное психологическое, а в некоторых случаях и физическое давление. Контракты официально рассчитаны на один год, но их может отменить только Министерство обороны во время военной мобилизации, поэтому они фактически бессрочные до окончания конфликта.

И пока что это российский подход работает.

"Для нынешней стратегии нанесения "тысячи порезов" и широкого давления на Украину по всему фронту, достаточно имеющейся живой силы и ее пополнения за счет найма по контракту", - сказал Пухов.

Мобилизация в России

В сентябре 2023 года Путин подписал приказ о призыве 130 тысяч человек, а весной прошлого года Россия планировала мобилизовать 147 тысяч человек. При этом сообщается, что Россия ежемесячно пополняет ряды своих вооруженных сил около 30 тысяч человек.

31 марта стало известно, что Путин подписал указ о проведении плановой весенней призывной кампании, которая продлится с 1 апреля по 15 июля.

В то же время, как отметил эксперт Роман Свитан, россияне не готовятся к наступлению на Киев, Харьков или Львов, а хотят захватить то, что предусмотрели в своих документах. По его словам, для других действий оккупанты не имеют военного потенциала, а единственное направление, где они могут хоть как-то двигаться - это Восточное.

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