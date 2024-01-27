Верховная Рада 25 декабря внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому инвалидность 3 группы не является причиной для отсрочки.

На данный момент в Украине существует норма, согласно которой инвалид 3 группы может получить отсрочку от службы. Верховная Рада считает, что это нужно изменить - 25 декабря был внесен законопроект, в котором описана новая мобилизация.

Можно ли мобилизовать инвалида 3 группы

Сейчас мобилизация инвалидов 1, 2 и 3 групп возможна только добровольно, но если законопроект примут, инвалидность 3 группы исчезнет вообще, как явление. Всех военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет, у которых есть соответствующий статус, обяжут пройти ВВК повторно - там медики определят, инвалид 3 группы человек или нет, а также подходит ли он для службы. То же самое касается и статуса "ограниченно годен" - его планируют также отменить, а вместо него оставить только два - годен и не годен.

Инвалидность 3 группы - перечень заболеваний

Если человек не знает, подходит ли его диагноз под инвалидность 3 - группы перечень заболеваний в Украине можно посмотреть в списке ниже. Считается, что кроме нарушения функций организма, у военнообязанного должна быть конкретная болезнь, чтобы он мог оформить инвалидность 3 группы:

Видео дня

Отсутствие одного легкого

Отсутствие или субатрофия одного глаза

Стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения

Практическая слепота на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы. 3 группа инвалидности устанавливается в случае одноглазия вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии

Двусторонняя глухота

Устойчивая трахеостома в случае невозможности пластического закрытия

Стеноз гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией

Стойкая афония органического генеза

Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание

Гипофизарный нанизм (рост менее 150 см)

Паралич кисти

Паралич верхней конечности или паралич нижней конечности

Выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы

Инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом

Значительный дефект костей черепа (3×1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью, или при меньших размерах), если происходит пульсация мозга, или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом)

Отсутствие кисти и высший уровень ампутации верхней конечности

Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья

Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого

Отсутствие трех пальцев кисти, включая первый, анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении

Отсутствие первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями

Отсутствие первых пальцев обеих кистей

Отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями

Культи бедра или голени

Кукса стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне

Двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу

Резко выраженная контрактура или анкилоз 2-х голеностопных суставов, резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении

Резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочение конечности более 7 см после резекции сустава

Врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции

Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I ст. и более

Неконсолидированный перелом бедра или обеих костей голени

Неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности

Укорочение нижней конечности на 7 см и более

Эндопротез коленного или тазобедренного сустава

Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см

Кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиоз IV степени

Экстирпация желудка

Тотальная тиреоидэктомия по поводу рака

Искусственный клапан сердца

Искусственный водитель ритма сердечной деятельности

Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде

Отсутствие одной почки с патологией второй

Двусторонняя мастэктомия

Бессрочная инвалидность 3 группы будет установлена врачами, если у человека диагностированы стойкие нарушения функционирования организма, а степень этих нарушений умеренная. Как правило, подобные диагнозы возможны при врожденных дефектах и травмах.

Инвалид 3 группы - военнообязанный или нет

Законодательство Украины определяет, что человек - инвалид 3 группы по следующим критериям:

возможность обслуживать себя с применением вспомогательных средств;

наличие трудностей при передвижении без помощи;

наличие трудностей при получении профессии;

возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;

способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;

потеря возможности выполнять трудовую деятельность на 25%;

неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;

проблемы в общении, заключающиеся в сниженной интенсивности и скорости обмена информацией.

Инвалидность 3 группы также устанавливается, если кроме вышеперечисленных ограничений больной человек подтверждает наличие конкретного заболевания (или нескольких) из списка. Мобилизация в Украина человека с инвалидностью 3 группы невозможна принудительно - только по его согласию.

Что касается того, можно ли выехать из Украины с третьей группой инвалидности, то законодательство нашей страны положительно отвечает на этот вопрос. Согласно закону о правилах пересечения государственной границы, в военное время страну могут покинуть инвалиды I, II и III группы, а также сопровождающие их лица.

Ранее мы говорили о том, как будет проходить в Украине мобилизация для инвалидов II группы.

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