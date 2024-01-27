На данный момент в Украине существует норма, согласно которой инвалид 3 группы может получить отсрочку от службы. Верховная Рада считает, что это нужно изменить - 25 декабря был внесен законопроект, в котором описана новая мобилизация.
- Можно ли мобилизовать инвалида 3 группы
- Инвалидность 3 группы - перечень заболеваний
- Инвалид 3 группы - военнообязанный или нет
Можно ли мобилизовать инвалида 3 группы
Сейчас мобилизация инвалидов 1, 2 и 3 групп возможна только добровольно, но если законопроект примут, инвалидность 3 группы исчезнет вообще, как явление. Всех военнообязанных мужчин с 18 до 60 лет, у которых есть соответствующий статус, обяжут пройти ВВК повторно - там медики определят, инвалид 3 группы человек или нет, а также подходит ли он для службы. То же самое касается и статуса "ограниченно годен" - его планируют также отменить, а вместо него оставить только два - годен и не годен.
Инвалидность 3 группы - перечень заболеваний
Если человек не знает, подходит ли его диагноз под инвалидность 3 - группы перечень заболеваний в Украине можно посмотреть в списке ниже. Считается, что кроме нарушения функций организма, у военнообязанного должна быть конкретная болезнь, чтобы он мог оформить инвалидность 3 группы:
- Отсутствие одного легкого
- Отсутствие или субатрофия одного глаза
- Стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения
- Практическая слепота на один глаз (острота зрения с переносимой коррекцией ниже 0,05 или концентрическое сужение границ поля зрения до 10 град от точки фиксации) вследствие профессионального заболевания, трудового увечья или военной травмы. 3 группа инвалидности устанавливается в случае одноглазия вследствие бытовой травмы или болезни, не связанных со службой в армии или профессиональной деятельностью на период переобучения и приобретения новой профессии
- Двусторонняя глухота
- Устойчивая трахеостома в случае невозможности пластического закрытия
- Стеноз гортани II-III степени вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией
- Стойкая афония органического генеза
- Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание
- Гипофизарный нанизм (рост менее 150 см)
- Паралич кисти
- Паралич верхней конечности или паралич нижней конечности
- Выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц: плеча — более 4 см, предплечья — более 3 см, бедра — более 8 см, голени — более 6 см, а также гипотрофией мышц кисти или стопы
- Инородное тело в веществе головного мозга (вследствие травмы), если травма сопровождалась абсцессом мозга или менингоэнцефалитом
- Значительный дефект костей черепа (3×1 кв. см и более, кроме случаев замещения его аутотканью, или при меньших размерах), если происходит пульсация мозга, или при отсутствии пульсации в случаях, когда травма протекала с осложнениями (инфекционно-гнойным процессом)
- Отсутствие кисти и высший уровень ампутации верхней конечности
- Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья
- Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого
- Отсутствие трех пальцев кисти, включая первый, анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении
- Отсутствие первого, второго пальцев с соответствующими пястными костями
- Отсутствие первых пальцев обеих кистей
- Отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями
- Культи бедра или голени
- Кукса стопы на уровне сустава Лисфранка или на более высоком уровне
- Двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей по Шарпу
- Резко выраженная контрактура или анкилоз 2-х голеностопных суставов, резко выраженная контрактура или анкилоз голеностопного сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении
- Резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного или коленного сустава в функционально невыгодном положении или укорочение конечности более 7 см после резекции сустава
- Врожденный или приобретенный вывих тазобедренных суставов или одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции
- Деформация грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I ст. и более
- Неконсолидированный перелом бедра или обеих костей голени
- Неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности
- Укорочение нижней конечности на 7 см и более
- Эндопротез коленного или тазобедренного сустава
- Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см
- Кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или кифосколиоз IV степени
- Экстирпация желудка
- Тотальная тиреоидэктомия по поводу рака
- Искусственный клапан сердца
- Искусственный водитель ритма сердечной деятельности
- Инородное тело в сердечной мышце или в перикарде
- Отсутствие одной почки с патологией второй
- Двусторонняя мастэктомия
Бессрочная инвалидность 3 группы будет установлена врачами, если у человека диагностированы стойкие нарушения функционирования организма, а степень этих нарушений умеренная. Как правило, подобные диагнозы возможны при врожденных дефектах и травмах.
Инвалид 3 группы - военнообязанный или нет
Законодательство Украины определяет, что человек - инвалид 3 группы по следующим критериям:
- возможность обслуживать себя с применением вспомогательных средств;
- наличие трудностей при передвижении без помощи;
- наличие трудностей при получении профессии;
- возможность получения образования только в домашних условиях или с тьютором на инклюзии;
- способность ориентироваться в пространстве только с применением дополнительных средств;
- потеря возможности выполнять трудовую деятельность на 25%;
- неспособность контролировать свое поведение без посторонней помощи;
- проблемы в общении, заключающиеся в сниженной интенсивности и скорости обмена информацией.
Инвалидность 3 группы также устанавливается, если кроме вышеперечисленных ограничений больной человек подтверждает наличие конкретного заболевания (или нескольких) из списка. Мобилизация в Украина человека с инвалидностью 3 группы невозможна принудительно - только по его согласию.
Что касается того, можно ли выехать из Украины с третьей группой инвалидности, то законодательство нашей страны положительно отвечает на этот вопрос. Согласно закону о правилах пересечения государственной границы, в военное время страну могут покинуть инвалиды I, II и III группы, а также сопровождающие их лица.
Ранее мы говорили о том, как будет проходить в Украине мобилизация для инвалидов II группы.