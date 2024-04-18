В пятницу, 19 апреля, дождей в Украине станет меньше и они ослабнут. Осадки ожидаются местами на западе и севере, а также в отдельных центральных областях. В Карпатах будет мокрый снег. Несмотря на это, температура в Украине не повысится, а даже наоборот - похолодание доберется до южных и восточных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +9°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.
- В Тернополе 19 апреля ночью будет +2°, днем +9°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°, легкий дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +4°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет +4°...+10°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, небольшая облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°, небольшой дождь.
- В Одессе 19 апреля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+15°.
- В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +18°.
Приметы погоды 19 апреля
В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.