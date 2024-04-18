В перечне внешних событий с негативным влиянием на Украину на первом месте проблемы в отношениях с Польшей, особенно длительная блокада границы с Украиной.

Центр Разумкова провел опрос, в ходе которого узнал отношение украинцев к иностранным государствам - большинство респондентов выражают положительное отношение к Канаде (93%), Латвии (93%), Великобритании (92%), Литве (92%), Франции (92%), Эстонии (91%), Германии (90%), Чехии (89%), Нидерландам (87,5%), США (80%), Молдове (77%), Румынии (70%), Словакии (70%), Турции (68%), Польше (58%).

Данные социологического опроса обнародованы на официальном сайте Ценра Разумкова. Как оказалось, к Венгрии большинство респондентов (63%) относятся негативно.

Респондентов также попросили оценить негативное влияние внешних событий и процессов на Украину по пятибалльной шкале от 1 до 5, где "1" означает, что влияния нет, а "5" - что существует очень сильное негативное влияние. Наиболее негативно граждане Украины оценивают влияние таких факторов как проблемы в отношениях с Польшей, в частности, длительная блокада границы с Украиной польскими фермерами, перевозчиками (средняя оценка негативного влияния - 4,5 балла), обострение внутриполитического противостояния в США, что тормозит военно-финансовую поддержку Украины (4,4 балла), недружественная политика руководства Венгрии, блокирование процесса евроинтеграции Украины (4,3 балла), осложнение политической, социально-экономической ситуации в Европе, усиление "усталости" от войны в Украине (4,2 балла), неспособность глобальных и региональных структур безопасности предотвратить эскалацию конфликтов на мировой арене, в частности, остановить российскую агрессию (4,2 балла).

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Негативное влияние поляризации мирового сообщества, углубления глобального противостояния демократического мира и лагеря авторитарных государств (в частности, укрепление партнерства России, Китая, Ирана, КНДР) оценивается в среднем 4,0 баллами, влияние развертывания гибридной агрессии России против Молдовы с целью разжигания приднестровского конфликта и дестабилизации ситуации в стране - 3,9 баллами, влияние эскалации войны на Ближнем Востоке (боевые действия Израиля против ХАМАС, военная операция стран Запада против хуситов в Йемене) - 3,7 баллами, влияние длительного противостояния США-Китай, приобретающего признаки системного кризиса и охватывающего разные регионы мира, возможности конфликта вокруг Тайваня - 3,7 баллами.

Отвечая на вопрос о том, будет ли способствовать укреплению Украины в противостоянии российской агрессии заключение двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с рядом стран мира (в частности с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией, Канадой, Нидерландами), 81% опрошенных дают утвердительный ответ ("да" или "скорее, да") (от 70% в Восточном регионе до 89% - в Западном регионе страны), только 9% - отрицательный ответ ("нет" или "скорее, нет").

Опрос проводился методом face-to-face в период с 21 по 27 марта 2024 года. Было изучено мнение 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Предыдущие исследования

В конце декабря 2023 года были обнародованы результаты общенационального социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инциативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. В период 8-15 декабря 2023 года было опрошено более 2 тысяч украинцев в возрасте от 18 лет. Согласно полученным результатам, лидером по уровню положительного отношения украинцев к соседним странам была Польша. Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот перечень) назвали Беларусь. 78% украинцев выразили свое негативное отношение к Беларуси, при этом большинство из них (58%) - однозначно негативно.

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