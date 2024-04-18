К действу приобщили даже первоклассников.

В учебных заведениях РФ проводят флешмобы, посвященные "геноциду советского народа", во время которых ставят детей на колени. При этом происходящее фиксируется и фотоотчеты выкладываются на всеобщее обозрение.

Как сообщает "Медуза", во всех российских школах, колледжах и техникумах с 16 апреля проводят флешмоб "Через века". Организаторы действа требуют, чтобы школьники и студенты выстраивались в форме пятиконечной звезды. По данным росСМИ, флешмоб приурочили ко "Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Эти акции ежегодно проводят в образовательных учреждениях России, но раньше не было таких массовых фотоотчетов.

Как отмечают журналисты, снимки флешмобов появились в социальных сетях и на сайтах учебных заведений. В частности, в группах школ в "ВКонтакте" - более 300 фотоотчетов, на которых дети изображают своими телами пятиконечную звезду – самый известный советский символ. На десятках фотографиях – частники акций стоят на коленях. Например, в школах Мордовии, Чувашии, Башкортостана, Омской и Ростовской областей РФ, а также оккупированного Крыма.

Видео дня

Во многих случаях флешмобы напоминают колдовские или религиозные ритуалы. Так, в школе села Екатерининское в Омской области пять девочек положили на пол в спортзале - подростки образовали "звезду", касаясь ногами друг друга. На детях – черные лосины и белые футболки с надписями "факел", а также изображением пламени. В одной из школ Иркутской области на колени поставили первоклассников - они держат свечи. Как отмечает "Медуза", в школе села Беллык в Красноярского края детей выстроились в виде литеры Z - одного из символов полномасштабного вторжения войск России в Украину.

В другом учебном заведении, в актовом зале, дети в ярко-красных футболках со звездами держат в руках свечи. На лицах некоторых подростков – странные выражения, такое впечатление, что они напуганы и вот-вот расплачутся.

Флешмоб, а также единые уроки, посвященные теме "геноцида советского народа" проводят в рамках проекта "Без срока давности", который организовали провластные "Агентство социальных технологий и коммуникаций" и "Поисковое движение России".

"Власти РФ несколько лет говорят о "геноциде советского народа" в годы Второй мировой войны. Впервые Владимир Путин заявил об этом в июле 2020 года, сказав, что "преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов Советского союза — не имеют срока давности", — отмечает "Медуза".

Издание добавляет, что примерно через полгода после выступления Путина российский суд впервые признал геноцидом массовые убийства в годы Второй мировой войны, а в октябре 2022 года суд признал геноцидом блокаду Ленинграда.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину по всей России начали проводить акции в поддержку российских военных, символом которых сделали букву Z. К кампании привлекли, в том числе детей, которых вынуждали выстраиваться в виде этой буквы.

Что такое сатанинская звезда

Сатанинская звезда обычно ассоциируется с символикой сатанизма. Это пятиконечная звезда, известная также как пентаграмма. В контексте сатанизма пентаграмма часто ассоциируется с образом дьявола или сил зла, или же символизировать бунт против религиозных норм. Однако стоит отметить, что интерпретации символов могут варьироваться в зависимости от контекста и культурного фона.

Зомбирование школьниов в РФ

В поселке Сосновый Бор (Московская область) школьникам провели "урок мужества" с окровавленными манекенами и ампутированными конечностями. Один из российских Telegram-каналов опубликовал снимки с мероприятия в молодежном центре "Выбор". Сообщается, что перед этим пятиклассники посмотрели видеоролик "Встанем" и посетили комнату "Славы".

Школьникам выдали медицинскую форму и заставили принять участие в "игре" в инсталляции Коломенского военного госпиталя, где их ждали окровавленные манекены, ампутированные конечности, макет со снарядом в груди и различные предметы, которые извлекли из тел военных.

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