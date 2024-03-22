Государственные, профессиональные и международные праздники в апреле 2024.

Во втором месяце весны в Украине отмечают несколько особых праздников - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Также в апреле 2024 будет ряд профессиональных и международных праздников. Что будем отмечать, сколько рабочих дней и когда выходные - в материале ниже.

Праздники и выходные в апреле 2024

Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:

1 апреля - День смеха.

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера.

6 апреля - День работника следственных органов.

7 апреля - День геолога, Всемирный день здоровья.

8 апреля - Международный день цыган.

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.

15 апреля - День уголовного розыска.

17 апреля - День работников пожарной охраны.

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры.

20 апреля - День окружающей среды, День благодарности волонтерам.

22 апреля - Международный день Матери-Земли.

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

24 апреля - Международный день секретаря

26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Международный день памяти о чернобыльской катастрофе), Всемирный день интеллектуальной собственности.

27 апреля - Всемирный день ветеринара.

28 апреля - День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.

29 апреля - Международный день танца.

30 апреля - День пограничника.

Официальные выходные дни в апреле 2024 - это субботы и воскресенья, дополнительных выходных в этом месяце нет.

Видео дня

Всего в апреле 30 календарных дней, из них 22 рабочих дня и 8 выходных.

Выходные в апреле 2024: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по старому и новому стилю.

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