Во втором месяце весны в Украине отмечают несколько особых праздников - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Также в апреле 2024 будет ряд профессиональных и международных праздников. Что будем отмечать, сколько рабочих дней и когда выходные - в материале ниже.
Праздники и выходные в апреле 2024
Календарь праздников и памятных дат этого месяца выглядит так:
- 1 апреля - День смеха.
- 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.
- 4 апреля - Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера.
- 6 апреля - День работника следственных органов.
- 7 апреля - День геолога, Всемирный день здоровья.
- 8 апреля - Международный день цыган.
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
- 12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики.
- 15 апреля - День уголовного розыска.
- 17 апреля - День работников пожарной охраны.
- 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры.
- 20 апреля - День окружающей среды, День благодарности волонтерам.
- 22 апреля - Международный день Матери-Земли.
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.
- 24 апреля - Международный день секретаря
- 26 апреля - Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Международный день памяти о чернобыльской катастрофе), Всемирный день интеллектуальной собственности.
- 27 апреля - Всемирный день ветеринара.
- 28 апреля - День работников скорой медицинской помощи, Всемирный день охраны труда.
- 29 апреля - Международный день танца.
- 30 апреля - День пограничника.
Официальные выходные дни в апреле 2024 - это субботы и воскресенья, дополнительных выходных в этом месяце нет.
Всего в апреле 30 календарных дней, из них 22 рабочих дня и 8 выходных.
Выходные в апреле 2024: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
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