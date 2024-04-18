По словам Олега Каткова, радиолокационная станция в Мордовии могла следить за воздушными целями на расстоянии до 2000 километров.

Главный редактор "Defense Express" Олег Катков в эфире телемарафона прокомментировал возможное поражение радиолокационной станции (РЛС) в Мордовии накануне.

"Это радиолокационная станция загоризонтного типа. Это огромная по масштабам конструкция. Это некий треугольник со сторонами 1 и 3 километра. Для понимания, в Зоне отчуждения осталась аналогичная такая РЛС "Дуга-1". В России она еще больше", - отметил Катков.

Эксперт также добавил, что россияне разрабатывали и вводили в эксплуатацию эту станцию в течение 15 лет.

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"И она у них только одна на всю РФ. Планы по созданию еще одной под Владивостоком не были реализованы. Она за счет отражения радиолокационных волн может смотреть очень далеко. У нее, кстати, есть мертвая зона - это 900 километров. Она смотрит в сторону Европы на огромные расстояния - речь идет о 2000 километров или даже больше. На таком расстоянии она может фиксировать воздушные объекты - это могут быть как самолеты, так и ракеты", - пояснил Катков.

В то же время, эксперт призвал не спешить с выводами о полном уничтожении или выводе из строя РЛС в Мордовии.

"Стоит понимать, что поразить такой объект настолько, чтобы вывести его из строя полностью, надолго и капитально - будем, конечно, надеяться, что одного или двух дронов хватит. Но нужно понимать масштаб задач", - сказал Катков.

Удар по РЛС: что известно

Накануне украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что дроны Сил обороны атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино (Мордовия).

Впоследствии в сети появилось видео, на которых видно столб дыма на месте РЛС "Контейнер" после попадания беспилотника.

По информации Forbes, украинцы второй раз за неделю пытались ударить по РЛС - первая такая попытка провалилась. Издание также отмечает, что Силы обороны могут продолжить наносить удары по этой цели.

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