Также эксперты назвали 10 лучших стран мира для соло-путешественников в этом году.

В последние годы соло-путешествия становятся все более популярными, даже среди тех, у кого есть с кем ехать на отдых. Однако, разумеется, многие люди, ранее не путешествующие в одиночку, испытывают определенные опасения перед своим первым соло-отдыхом.

Эксперты издания The Independent дали потенциальным соло-туристам 10 советов, которые сделают их отдых максимально комфортным.

1. Проведите исследование: прежде чем отправиться в одиночное путешествие, следует без спешки спланировать его заранее.

Видео дня

2. Соблюдайте меры безопасности: не сообщайте в Интернете о своем конкретном местоположении, пока вы еще там, следите за своим окружением и оставайтесь на связи с людьми дома, информируя их о своих передвижениях.

3. Будьте гибкими: спонтанные планы иногда оказываются лучшими, а дела, которые идут "неправильно", часто приводят к самым запоминающимся впечатлениям.

4. Попробуйте что-то новое: будь то местная кухня или новое занятие, выйдите из зоны комфорта, чтобы получить максимальную отдачу от путешествия в одиночку.

5. Остановитесь в хостеле: это может быть лучшим способом познакомиться с новыми людьми и единомышленниками для тех, кому в одиночном путешествии все же необходимы социальные контакты.

6. Научитесь любить собственную компанию: время в одиночестве дает вам полную свободу выбора.

7. Практикуйте местные фразы: слова "пожалуйста" и "спасибо" на местном языке имеют большое значение.

8. Пользуйтесь общественным транспортом: не тратьте свой бюджет на такси, если в этом нет необходимости.

9. Возьмите с собой резервную копию: распечатанные документы, портативные зарядные устройства, наличные на случай чрезвычайной ситуации и туристическая страховка – это все необходимо для индивидуального путешествия.

10. Не носите с собой слишком много вещей: не поддавайтесь искушению взять с собой весь ваш гардероб.

Также издание назвало 10 лучших стран мира для соло-путешественников в этом году.

1. Дания: для сити-брейка.

2. Таиланд: для экзотического островного отдыха.

3. Япония: для тех, кто беспокоится о безопасности.

4. Ирландия: для любителей природы, и чтобы можно было быстро доехать.

5. Вьетнам: для социальных туристов.

6. Канада: дле тех, кто стремится познать себя.

7. Исландия: для приключений вне сети.

8. Словения: дле соло-туристок.

9. Новая Зеландия: для любителей ходить в горы.

10. Бутан: для тех, кто интересуется новой культурой и кухней.

Как сообщал УНИАН, ранее блогерша дала соло-путешественницам три совета, как отпугнуть нежелательных ухажеров. Основной из них – побольше врать.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.