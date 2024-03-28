Наш спутник влияет на здоровье и состояние волос. Люди давно заметили, что влияние Луны на волосы зависит от фазы. К примеру, в дни убывающей луны волосы хорошо держат форму, поэтому их можно завить или выпрямить. А в растущую луну шевелюра совсем непослушная, зато быстрее растут после укорачивания.
Мы подготовили лунный календарь стрижек на апрель 2024 года, который учитывает день недели, фазу Луны и знак Зодиака. Он подскажет самые удачные и неподходящие дни для посещения парикмахера.
Когда нельзя стричь волосы в апреле
В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни апреля:
- 5 апреля - под знаком знака Водолея удачно пройдут любые эксперименты и яркие преображения. Но для обычной и не примечательной стрижки день не подходит. Шевелюра будет плохо поддаваться укладке.
- 7 апреля - из-за влияния знака Рыб кожа головы станет сухой и раздраженной. Любое вмешательство и химическое воздействие на шевелюру крайне нежелательно.
- 15 апреля - Луна пребывает в знаке Рака, который делает волосы запутанными и непослушными. Любые выпрямления и завивки продержатся недолго, а стрижка и окрашивание негативно повлияют на здоровье локонов.
- 24 апреля - очень нестабильный и непредсказуемый для смены прически день. Окрашивание разочарует результатом. Укорачивание волос ослабит их.
- 26 апреля - под влиянием знака Зодиака Стрельца волосы будут непослушными, запутанными и ломкими. Лунный календарь стрижек советует отложить поход в парикмахерскую. После отстригания или окрашивания волосы начнут сильно выпадать.
- 27 апреля - очень неудачная дата для окрашивания. Новый цвет быстро потускнеет, а волосы начнут сильнее выпадать. Стрижка лишит сил и энергии.
- 28 апреля - не стригитесь, если не хотите ослабить волосы. Краситься можно, но только натуральными красителями. А завивку стоит проводить без химического воздействия.
Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.
Когда лучше стричь волосы в апреле 2024
Следующе дни считаются самыми удачными для изменения прически:
- 1 апреля - под влиянием знака Козерога волосы станут волосы станут блестящими, здоровыми и сильными. Любое окрашивание и химическое воздействие навредит гораздо меньше, чем обычно. Очень удачная дата для закрашивания седины и мелирования.
- 3 апреля - стрижка в этот день сделает волосы здоровее и гуще, придаст энергии и уверенности в себе. Прекрасная дата для экспериментом с цветом и формой шевелюры.
- 9 апреля - хороший день для оздоровления и массажа, любые укрепляющие процедуры будут вдвое полезнее, чем обычно. Стрижка ускорит рост волос. Окрашивание рекомендуется проводить натуральными красителями.
- 10 апреля - знак Тельца прекрасно влияет на волосы - они станут мягкими и послушными, надолго сохранят завивку. Стрижка сделает волосы гуще и здоровее, а окрашивание пройдет с замечательным результатом и удовлетворит на 100%.
- 11 апреля - прекрасная дата для любых изменений на голове. Смело записывайтесь в парикмахерскую на этот день. Для мужчин день также удачен для ухода за бородой.
- 13 апреля - после укорачивания волосы начнут быстро расти, но при этом станут непослушными. Хороший день для завивки, а также укладки высоких и пышных причесок. Краситься рекомендуется в цвета, не более чем на 3 оттенка отличающиеся от родного.
- 16 апреля - под влиянием знака Льва прекрасно пройдут укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание. Можно делать сложные, ассиметричные, экспериментальные стрижки, хотя и простые закончатся удачно.
- 17 апреля - смена прически придаст уверенности и улучшит самооценку, сделает волосы здоровыми и густыми. Удачно пройдет любое, даже самое сложное окрашивание.
- 19 апреля - под влиянием знака Девы очень удачны завивки и укладки. Замечательно пройдет окрашивание, тонирование, мелирование, осветление и закрашивание седины. Отстригать рекомендуется не больше 10 сантиметров.
- 20 апреля - очень хороший день для любых оздоровительных процедур. А окрашивание и завивки навредят меньше, чем обычно. Стрижка укрепит волосы, уменьшит выпадение и поможет вылечить секущиеся кончики.
- 22 апреля - это лучший день, когда постричься в апреле 2024 года. Абсолютно любые манипуляции с волосами пройдут прекрасно.
- 29 апреля - лунный календарь рекомендует посвятить этот день окрашиванию. Результат неизменно порадует. Также можно подстричься, если у вас тонкие и ослабленные волосы.
- 30 апреля - под влиянием знака Козерога удачно пройдут стрижки, завивки, укладки. После укорачивание шевелюра оздоровится и станет гуще. Хорошая дата для ухода за бровями и бородой.
Также хорошие дни, когда стричься в феврале 2024, - это все вторники. В этот день недели волосы становятся здоровыми и особенно послушными.