Лунный календарь стрижек назовет счастливые и неудачные дни для похода к парикмахеру в апрель.

Наш спутник влияет на здоровье и состояние волос. Люди давно заметили, что влияние Луны на волосы зависит от фазы. К примеру, в дни убывающей луны волосы хорошо держат форму, поэтому их можно завить или выпрямить. А в растущую луну шевелюра совсем непослушная, зато быстрее растут после укорачивания.

Мы подготовили лунный календарь стрижек на апрель 2024 года, который учитывает день недели, фазу Луны и знак Зодиака. Он подскажет самые удачные и неподходящие дни для посещения парикмахера.

Когда нельзя стричь волосы в апреле

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие дни апреля:

Видео дня

5 апреля - под знаком знака Водолея удачно пройдут любые эксперименты и яркие преображения. Но для обычной и не примечательной стрижки день не подходит. Шевелюра будет плохо поддаваться укладке.

- под знаком знака Водолея удачно пройдут любые эксперименты и яркие преображения. Но для обычной и не примечательной стрижки день не подходит. Шевелюра будет плохо поддаваться укладке. 7 апреля - из-за влияния знака Рыб кожа головы станет сухой и раздраженной. Любое вмешательство и химическое воздействие на шевелюру крайне нежелательно.

- из-за влияния знака Рыб кожа головы станет сухой и раздраженной. Любое вмешательство и химическое воздействие на шевелюру крайне нежелательно. 15 апреля - Луна пребывает в знаке Рака, который делает волосы запутанными и непослушными. Любые выпрямления и завивки продержатся недолго, а стрижка и окрашивание негативно повлияют на здоровье локонов.

- Луна пребывает в знаке Рака, который делает волосы запутанными и непослушными. Любые выпрямления и завивки продержатся недолго, а стрижка и окрашивание негативно повлияют на здоровье локонов. 24 апреля - очень нестабильный и непредсказуемый для смены прически день. Окрашивание разочарует результатом. Укорачивание волос ослабит их.

- очень нестабильный и непредсказуемый для смены прически день. Окрашивание разочарует результатом. Укорачивание волос ослабит их. 26 апреля - под влиянием знака Зодиака Стрельца волосы будут непослушными, запутанными и ломкими. Лунный календарь стрижек советует отложить поход в парикмахерскую. После отстригания или окрашивания волосы начнут сильно выпадать.

- под влиянием знака Зодиака Стрельца волосы будут непослушными, запутанными и ломкими. Лунный календарь стрижек советует отложить поход в парикмахерскую. После отстригания или окрашивания волосы начнут сильно выпадать. 27 апреля - очень неудачная дата для окрашивания. Новый цвет быстро потускнеет, а волосы начнут сильнее выпадать. Стрижка лишит сил и энергии.

- очень неудачная дата для окрашивания. Новый цвет быстро потускнеет, а волосы начнут сильнее выпадать. Стрижка лишит сил и энергии. 28 апреля - не стригитесь, если не хотите ослабить волосы. Краситься можно, но только натуральными красителями. А завивку стоит проводить без химического воздействия.

Также не стоит делать сложную прическу по пятницам, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда лучше стричь волосы в апреле 2024

Следующе дни считаются самыми удачными для изменения прически:

1 апреля - под влиянием знака Козерога волосы станут волосы станут блестящими, здоровыми и сильными. Любое окрашивание и химическое воздействие навредит гораздо меньше, чем обычно. Очень удачная дата для закрашивания седины и мелирования.

- под влиянием знака Козерога волосы станут волосы станут блестящими, здоровыми и сильными. Любое окрашивание и химическое воздействие навредит гораздо меньше, чем обычно. Очень удачная дата для закрашивания седины и мелирования. 3 апреля - стрижка в этот день сделает волосы здоровее и гуще, придаст энергии и уверенности в себе. Прекрасная дата для экспериментом с цветом и формой шевелюры.

- стрижка в этот день сделает волосы здоровее и гуще, придаст энергии и уверенности в себе. Прекрасная дата для экспериментом с цветом и формой шевелюры. 9 апреля - хороший день для оздоровления и массажа, любые укрепляющие процедуры будут вдвое полезнее, чем обычно. Стрижка ускорит рост волос. Окрашивание рекомендуется проводить натуральными красителями.

- хороший день для оздоровления и массажа, любые укрепляющие процедуры будут вдвое полезнее, чем обычно. Стрижка ускорит рост волос. Окрашивание рекомендуется проводить натуральными красителями. 10 апреля - знак Тельца прекрасно влияет на волосы - они станут мягкими и послушными, надолго сохранят завивку. Стрижка сделает волосы гуще и здоровее, а окрашивание пройдет с замечательным результатом и удовлетворит на 100%.

- знак Тельца прекрасно влияет на волосы - они станут мягкими и послушными, надолго сохранят завивку. Стрижка сделает волосы гуще и здоровее, а окрашивание пройдет с замечательным результатом и удовлетворит на 100%. 11 апреля - прекрасная дата для любых изменений на голове. Смело записывайтесь в парикмахерскую на этот день. Для мужчин день также удачен для ухода за бородой.

- прекрасная дата для любых изменений на голове. Смело записывайтесь в парикмахерскую на этот день. Для мужчин день также удачен для ухода за бородой. 13 апреля - после укорачивания волосы начнут быстро расти, но при этом станут непослушными. Хороший день для завивки, а также укладки высоких и пышных причесок. Краситься рекомендуется в цвета, не более чем на 3 оттенка отличающиеся от родного.

- после укорачивания волосы начнут быстро расти, но при этом станут непослушными. Хороший день для завивки, а также укладки высоких и пышных причесок. Краситься рекомендуется в цвета, не более чем на 3 оттенка отличающиеся от родного. 16 апреля - под влиянием знака Льва прекрасно пройдут укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание. Можно делать сложные, ассиметричные, экспериментальные стрижки, хотя и простые закончатся удачно.

- под влиянием знака Льва прекрасно пройдут укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание. Можно делать сложные, ассиметричные, экспериментальные стрижки, хотя и простые закончатся удачно. 17 апреля - смена прически придаст уверенности и улучшит самооценку, сделает волосы здоровыми и густыми. Удачно пройдет любое, даже самое сложное окрашивание.

- смена прически придаст уверенности и улучшит самооценку, сделает волосы здоровыми и густыми. Удачно пройдет любое, даже самое сложное окрашивание. 19 апреля - под влиянием знака Девы очень удачны завивки и укладки. Замечательно пройдет окрашивание, тонирование, мелирование, осветление и закрашивание седины. Отстригать рекомендуется не больше 10 сантиметров.

- под влиянием знака Девы очень удачны завивки и укладки. Замечательно пройдет окрашивание, тонирование, мелирование, осветление и закрашивание седины. Отстригать рекомендуется не больше 10 сантиметров. 20 апреля - очень хороший день для любых оздоровительных процедур. А окрашивание и завивки навредят меньше, чем обычно. Стрижка укрепит волосы, уменьшит выпадение и поможет вылечить секущиеся кончики.

- очень хороший день для любых оздоровительных процедур. А окрашивание и завивки навредят меньше, чем обычно. Стрижка укрепит волосы, уменьшит выпадение и поможет вылечить секущиеся кончики. 22 апреля - это лучший день, когда постричься в апреле 2024 года. Абсолютно любые манипуляции с волосами пройдут прекрасно.

- это лучший день, когда постричься в апреле 2024 года. Абсолютно любые манипуляции с волосами пройдут прекрасно. 29 апреля - лунный календарь рекомендует посвятить этот день окрашиванию. Результат неизменно порадует. Также можно подстричься, если у вас тонкие и ослабленные волосы.

- лунный календарь рекомендует посвятить этот день окрашиванию. Результат неизменно порадует. Также можно подстричься, если у вас тонкие и ослабленные волосы. 30 апреля - под влиянием знака Козерога удачно пройдут стрижки, завивки, укладки. После укорачивание шевелюра оздоровится и станет гуще. Хорошая дата для ухода за бровями и бородой.

Также хорошие дни, когда стричься в феврале 2024, - это все вторники. В этот день недели волосы становятся здоровыми и особенно послушными.

Вас также могут заинтересовать новости: