Исследователи могли передавать тараканам команды, указывая им, куда идти.

Ученые из Сингапура выпустили армию дистанционно управляемых тараканов-киборгов в пустынную местность, чтобы проверить такой рой для будущих поисково-спасательных миссий.

Исследование, которое еще предстоит рецензировать, показало, что около 20 шипящих мадагаскарских тараканов-киборгов, оснащенных крошечными компьютерными "рюкзаками", можно контролировать, чтобы они двигались единым рой по песчаному холму, пишет Independent.

Эти тараканы-киборги - живые тараканы, оснащенные технологиями, которые ученые могут использовать для управления ими.

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Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре смогли передавать тараканам команды, указывая им, в каком направлении двигаться. Эти команды передавались из рюкзаков к сенсорным органам тараканов через электроды на каждой стороне сенсорных органов насекомых. В то время как ученые могли перемещать тараканов влево или вправо, сами тараканы также могли обходить препятствия, как они это обычно делают.

Исследователи также задокументировали несколько случаев, когда тараканам, случайно перевернувшимся на спину, помогали встать на ноги другие.

Хотя до сих пор ученые широко документировали превращение насекомых в киборгов, демонстрация роевого поведения таких мультикиборговых систем была непростой задачей.

"Этот пробел в исследованиях обусловлен сложностью координации движений системы киборгов в условиях присущей насекомым индивидуальной изменчивости в их реакциях на управляющие воздействия", - объясняют исследователи.

Решая эти проблемы, ученые разработали новый алгоритм навигации стаи, которому должны следовать тараканы-киборги.

В исследовании отмечается, что среди 20 тараканов один был лидером, а остальные - последователями. В то время как лидер знает целевую позицию, последователи знают только относительные позиции своих соседей.

Ученые обнаружили, что рой проявлял несколько "интригующих" особенностей во время перемещения по пустыне. Они поняли, что новый алгоритм уменьшает запутывание тараканов.

Исследователи также обнаружили, что взаимодействие между соседними тараканами может помочь пойманному в ловушку киборгу избежать сложной ситуации.

Исследователи надеются, что такой рой насекомых-киборгов однажды можно будет использовать в поисково-спасательных операциях после стихийных бедствий.

"Это исследование вносит вклад в область роевой робототехники и демонстрирует потенциал интеграции биологических организмов с робототехникой и теорией управления для создания более интеллектуальных автономных систем с реальными приложениями", - пишут они в исследовании.

Исследование насекомых

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Отмечается, что желтоногие шершни, распространенные в Юго-Восточной Азии, были впервые обнаружены в Европе два десятилетия назад. Сначала они появились во Франции, а затем распространились на соседние страны – Испанию, Бельгию, Нидерланды, Португалию и Италию. В последней они вызвали некоторый хаос, когда в 2012 году начали уничтожать местных пчел в северных районах страны.

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