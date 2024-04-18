Антон Скуратов заявил, что абьюзером в отношениях был не он, а его бывшая жена.

Популярный украинский блогер и пранкер Антон Скуратов отреагировал на скандальные видео, где он издевается над своей бывшей женой. Блогер отвергает все обвинения в свою сторону и заявил, что это девушка была абьюзером в отношениях, а не он.

Антон Скуратов на своей странице в Instagram опубликовал видеообъяснение, где рассказал подробности отношений с экс-супругой. По его словам, девушка хотела получить как можно больше денег от него и поэтому распространила эти видео.

На видео, которые распространила бывшая девушка Антона Анна, она показала следы побоев и издевательств блогера. Также на кадрах видно, как мужчина хватает ее за руки и громко кричит. При этом блогер отметил, что ни разу не поднимал руку на девушку, однако признал, что был в нездоровых отношениях. Как говорит Скуратов, слова девушки - клевета:

По Интернету распространяется видео, где я якобы издеваюсь и бью свою бывшую жену, чего никогда не было. Я ни разу не поднимал руку на свою бывшую, тем более вообще на любую женщину. Да, у нас были абьюзивные отношения, мы много ссорились, были скандалы, но я никогда не переходил черту. Абьюзу, шантажу и издевательству подвергался я.

Относительно побоев на теле девушке Антон указал, что защищался, потому что девушка первая поцарапала его. Скуратов в своем видео добавил доказательства, на которых девушка действительно требовала деньги у блогера и словесно оскорбляла его.

Более того, звезда раскрыл детали интимной жизни Анны. По его словам, она долгое время работала в сфере эскорт-услуг. Когда он назвал девушку "пов**ю", она резко отреагировала на это и пожелала ему смерти.

"Я просил оставить ее мою квартиру, но ее аргументом было то, что мы женаты. Она не хотела принимать мое предложение. Я был готов снять ей квартиру и в месяц платить 3 тысячи долларов. Она хотела 10 тысяч долларов и именно поэтому не выезжала, ведь не могла себе "обеспечить комфортную жизнь" на ту сумму, которую я предлагал", - поделился Антон.

Также Скуратов добавил, что сам стал инициатором развода. Этот процесс оказался сложным и длился 6 месяцев.

Напомним, ранее Антона Скуратова обвинили в домашнем насилии. Анна рассказала, что Скуратов требовал, чтобы она сделала аборт, когда забеременела. На что он ответил на видео, что это было лучшее ее решение.

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