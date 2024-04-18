Уровень доверия к информации о событиях войны, поступающей от властных органов, невысок.

Самым популярным источником информации о событиях войны для украинцев являются Телеграмм-каналы - этот источник назвали 53% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Второе и третье места, как отмечается, делят межличностные контакты (родственники, друзья, знакомые - 42%) и YouTube (40%). Телемарафон "Единые новости" используют для получения такой информации 37% опрошенных.

Опрос показал, что ориентация на информацию из Телеграмм-каналов заметно зависит от возраста респондентов. Самые популярные (73%) эти источники среди самых молодых (до 30 лет), причем в этой группе Телеграмм имеет очень большой отрыв от всех других источников. В то же время люди старше 60 лет предпочитают телемарафон "Единые новости".

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Кроме того, как свидетельствует исследование, ориентация на те или иные каналы получения информации о войне зависит и от уровня образования респондентов. В частности, среди лиц со средним или неполным средним образованием преобладает ориентация на телемарафон "Единые новости" (49%) и общение с другими людьми (48%); среди лиц со средним специальным образованием первое место занимают Телеграмм-каналы (53%), а второе - каналы межличностного общения (45%). Зато среди респондентов с высоким уровнем образования доминируют Телеграмм-каналы (61%) и YouTube (45%). Что касается телемарафона "Единые новости", то его использование заметно уменьшается с повышением уровня образования.

"Уровень доверия к информации о событиях войны, которая поступает от властных органов, является невысоким. Ведь в большей или меньшей степени официальным источникам доверяют 39% опрошенных (при этом полное доверие выразили лишь 6%). Вместе с тем следует отметить, что доля тех, кто официальным источникам доверяет, превышает долю тех, кто не доверяет (последних насчитывается 29%). Треть опрошенных не определились по этому вопросу", - заявили социологи.

Как проводили опрос

Опрос проведен с 21 по 27 марта 2024 года методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Всего было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отношение украинцев к войне

Как сообщал УНИАН, 83% украинцев верят в победу в начатой Россией войне против Украины, из них - 34,5% считают, что победа наступит через один-два года.

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (45,5%) тех, кто верит в победу, отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 23% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 9% - изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% - прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения (после 24 февраля 2022 года).

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