В регионе растут опасения, что Путин может проверить решимость Альянса провокациями или даже прямым нападением на балтийские страны.

Безопасность в прифронтовых государствах НАТО теперь определяется войной России в Украине. В регионе растут опасения, что Владимир Путин может проверить решимость НАТО провокациями или даже прямым нападением на балтийские страны, пишет Financial Times.

"Последние месяцы принесли шквал предупреждений о возможном нападении России на НАТО в ближайшее десятилетие. Что поражает, так это то, что не только Вильнюс, Рига и Таллинн распространили тревогу, но и министры в Стокгольме, Берлине и Лондоне, все предполагая возможное противостояние в течение двух-восьми лет. Региональные лидеры видят три балтийские страны - с их небольшой территорией и узкой наземной связью с остальными странами НАТО - как место, где смелый Путин мог бы попытаться проверить единство альянса и решить проблему путем дестабилизирующих провокаций или даже прямого военного нападения", - говорится в статье.

Эти беспокойства усиливаются перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом после президентских выборов в США. Как заявил Янис Кажоциньш, бывший советник Латвии по вопросам национальной безопасности и экс-глава Службы внешней разведки Латвии, Россия может использовать президентство Трампа, чтобы показать, что НАТО полностью разделено, и место для этого - страны Балтии.

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Кажочиньш видит два возможных сценария развития событий в ближайшей перспективе. Первый - когда Россия достигает успеха в Украине и пытается использовать ослабленный Запад. "Способ сделать это - быстрый coup de main [внезапная атака] в странах Балтии и следующая за ним реальная ядерная угроза", - говорит он.

Второй сценарий: если Украина и западное единство выдержат, то Россия может попытаться отвлечь внимание на провокации, - с десятками возможностей для гибридных атак от диверсий и убийств до будоражения местного русскоязычного населения.

В то же время страны Балтии имеют сейчас большую безопасность, чем на протяжении веков, благодаря своему членству в НАТО.

"Всего несколько лет назад план НАТО по защите трех балтийских стран заключался в том, чтобы позволить России сначала оккупировать их, а затем отбросить ее военные массовыми силами через несколько месяцев. Сегодня стратегия заключается в том, чтобы защитить территорию НАТО "с первого метра" и не дать российским захватчикам разрушить города, как это сделали в Украине. Это сделает нападение России непомерно тяжелым и дорогим", - пишет FT.

С другой стороны, отмечает Томас Ермалавичюс, научный сотрудник аналитического центра Международного центра обороны и безопасности в Таллинне, Балтийский регион сейчас чувствует себя особенно уязвимым.

Он отмечает, что две предпосылки балтийской политики безопасности после провозглашения независимости - никогда больше не быть оккупированными и никогда больше не воевать в одиночку - находятся под острым давлением. Во-первых, масштаб наступления России на Украину показывает, что развернутых в регионе сил союзников недостаточно для сдерживания Москвы, а Запад слишком медленно реагирует на агрессию. Во-вторых, война в Украине привлекла внимание к продолжающимся разногласиям между прифронтовыми государствами и членами НАТО, расположенными дальше на запад, относительно истинной природы российской угрозы.

"Как только альянс и союзники соберутся вместе - а они во многих отношениях находятся в процессе - я думаю, мы выйдем из этого окна с меньшими усилиями", - говорит Ермалавичюс.

Подготовка НАТО к войне

Ранее издание The Telegraph сообщило, что НАТО неспособно быстро развернуть войска в случае войны с РФ, причинами этого станут бюрократические задержки на границе и материально-технические проблемы.

"Но перемещение сил по Европе предусматривает навигацию по сложной сети бюрократии и нестабильной инфраструктуры, а Германия становится главным камнем преткновения на обоих фронтах", - отметили в издании.

Кроме того, в Латвии и Эстонии призвали европейские страны вернуться к уровню "расходов времен холодной войны" и обсудить возвращение обязательной военной службы для увеличения живой силы оборонительных сил.

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