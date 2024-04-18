В этом году модели Pro увеличатся в размерах, а в 2025-м с релизом iPhone 17 модельный ряд снова обновит свои размеры.

В ближайшие пару лет линейка смартфонов Apple существенно изменится, по крайней мере в плане размеров. Ожидается, что Pro-версии получат большие экраны и размеры корпуса, тогда как iPhone 17 Plus наоборот станет меньше.

Как утверждают осведомленные источники, iPhone 17 Plus получит дисплей меньшего размера, чем текущая Plus-модель, размер которого равен 6.7 дюймам, но больше, чем iPhone 17 Pro на 6,3 дюйма. Это сделает линейку более равномерной с точки зрения размеров.

В свою очередь, уже в этом году, с выходом iPhone 16, размеры экранов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max впервые за много лет вырастут в размерах – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно. Таким образом, мы получим практически мини-планшет. Или норму для Android-флагманов.

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Если информация подтвердится, то серия iPhone за два года будет выглядеть так:

iPhone 15

iPhone 15: 6,1-дюймовый дисплей

iPhone 15 Plus: 6,7-дюймовый дисплей

iPhone 15 Pro: 6,1-дюймовый дисплей

iPhone 15 Pro Max: 6,7-дюймовый дисплей

iPhone 16

iPhone 16: 6,1-дюймовый дисплей

iPhone 16 Plus: 6,7-дюймовый дисплей

iPhone 16 Pro: 6,3-дюймовый дисплей

iPhone 16 Pro Max: 6,9-дюймовый дисплей

iPhone 17

iPhone 17: 6,1-дюймовый дисплей

iPhone 17 Plus: дисплей меньше 6,7 дюйма

iPhone 17 Pro: 6,3-дюймовый дисплей

iPhone 17 Pro Max: 6,9-дюймовый дисплей

Само собой, это при условии, что остальные модели уже никак не изменятся. Более того, в последние пару лет в сети часто упоминалась "Ультра"-модель. Якобы таким образом Apple хочет еще больше подчеркнуть премиальность самого дорогого айфона в линейке, как это делают Android-производители.

Хоть до выхода iPhone 16 остается более полугода, в сети уже накопилось достаточно слухов о новых смартфонах. Pro-модели не только вырастут в размерах, но и получат прокачанные камеры и батареи. А базовые модели получат рекордное количество расцветок и обновленный дизайн камеры.

О смартфонах iPhone 17 тоже уже известно кое-что. В линейке 2025 года Apple впервые за долгое время "прокачает" фронтальную камеру, а базовые модели наконец получат 120-герцевые OLED-экраны ProMotion.

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