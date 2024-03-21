Какие церковные праздники будут в апреле 2024 года - новый и старый календарь / ua.depositphotos.com

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжает придерживаться старого, юлианского, календаря. 

В апреле будут отмечать большой православный праздник - Вход Господний в Иерусалим, также в этом же месяце пройдут две родительские субботы - эти даты одинаковы для старого и нового стиля, поскольку они зависят от Пасхи.  Что еще отмечаем во втором месяце весны - смотрите церковный календарь на апрель 2024 года по новому и старому стилю.

Православный календарь по новому стилю на апрель 2024 года

Православный календарь на апрель 2024 по новому стилю / инфографика УНИАН

Православные праздники по новому стилю в апреле 2024:

Видео дня
  • 1 апреля - преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
  • 2 апреля - преподобного Тита, чудотворца.
  • 3 апреля - преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".
  • 4 апреля - преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
  • 5 апреля - мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.
  • 6 апреля - святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
  • 7 апреля - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
  • 8 апреля -  апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского. 
  • 9 апреля -  мученика Евпсихия, мученика Дисана.
  • 10 апреля - Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
  • 11 апреля - священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.
  • 12 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
  • 13 апреля - священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
  • 14 апреля - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
  • 15 апреля - Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича.
  • 16 апреля -  мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
  • 17 апреля - священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.
  • 18 апреля - четверг Великого канона, преподобного Иоанна Солунского.
  • 19 апреля - преподобного Иоанна Печерника.
  • 20 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Феодора Трихины. 
  • 21 апреля - пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской.
  • 22 апреля - преподобного Феодора Секиота, перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении).
  • 23 апреля - великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца), мучеников Анатолия и Протолеона.
  • 24 апреля - мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского.
  • 25 апреля - апостола и евангелиста Марка.
  • 26 апреля -  священномученика Василия, епископа Амасийского.
  • 27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.
  • 28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Львовской иконы Божией Матери.
  • 29 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.
  • 30 апреля - Великий вторник, апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Православный календарь по старому стилю на апрель 2024 года

Православные праздники по старому стилю на апрель 2024 / УНИАН

Православные праздники по старому стилю в апреле 2024:

  • 1 апреля - мучеников Хрисанфа и Дарии.
  • 2 апреля - преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.
  • 3 апреля - преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).
  • 4 апреля - священномученика Василия, пресвитера Анкирского.
  • 5 апреля - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
  • 6 апреля - преподобного Захарии Печерского, постника, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
  • 7 апреля - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 8 апреля - Собор Архангела Гавриила.
  • 9 апреля - мученицы Матроны Солунской.
  • 10 апреля - преподобного Иллариона Нового.
  • 11 апреля - мучеников Марка, епископа Арефуссийского.
  • 12 апреля - преподобного Иоанна Лествичника.
  • 13 апреля - священномученика Ипатия, епископа Гангрского, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
  • 14 апреля - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника.
  • 15 апреля - преподобного Тита, чудотворца.
  • 16 апреля - преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
  • 17 апреля - преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского.
  • 18 апреля - мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.
  • 19 апреля - святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.
  • 20 апреля - преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
  • 21 апреля - пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской, апостолов от 70-ти Иродиона и других.
  • 22 апреля - мученика Евпсихия, мученика Дисана.
  • 23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
  • 24 апреля - Антипы, епископа Пергама Асийского.
  • 25 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
  • 26 апреля - священномученика Артемона.
  • 27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, святого Мартина, исповедника, Папы Римского.
  • 28 апреля -  апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье).
  • 29 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник,мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
  • 30 апреля - Великий вторник, священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.

Поминальные дни в апреле 2024

Особые дни поминовения усопших - родительские субботы - каждый год выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников. На апрель 2024 года выпадают два таких поминальных дня - суббота третьей седмицы Великого поста (6 апреля) и суббота четвертой седмицы Великого поста (13 апреля).

Напомним, что Великий пост 2024 начался 18 марта и продлится до 4 мая.

Ранее мы публиковали общий новый календарь праздников 2024 - что и куда перенесли в этом году. 

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