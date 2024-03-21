Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжает придерживаться старого, юлианского, календаря.
В апреле будут отмечать большой православный праздник - Вход Господний в Иерусалим, также в этом же месяце пройдут две родительские субботы - эти даты одинаковы для старого и нового стиля, поскольку они зависят от Пасхи. Что еще отмечаем во втором месяце весны - смотрите церковный календарь на апрель 2024 года по новому и старому стилю.
Православный календарь по новому стилю на апрель 2024 года
Православные праздники по новому стилю в апреле 2024:
- 1 апреля - преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
- 2 апреля - преподобного Тита, чудотворца.
- 3 апреля - преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".
- 4 апреля - преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
- 5 апреля - мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.
- 6 апреля - святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
- 7 апреля - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
- 8 апреля - апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.
- 9 апреля - мученика Евпсихия, мученика Дисана.
- 10 апреля - Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
- 11 апреля - священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.
- 12 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
- 13 апреля - священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
- 14 апреля - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
- 15 апреля - Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича.
- 16 апреля - мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
- 17 апреля - священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.
- 18 апреля - четверг Великого канона, преподобного Иоанна Солунского.
- 19 апреля - преподобного Иоанна Печерника.
- 20 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Феодора Трихины.
- 21 апреля - пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской.
- 22 апреля - преподобного Феодора Секиота, перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении).
- 23 апреля - великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца), мучеников Анатолия и Протолеона.
- 24 апреля - мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского.
- 25 апреля - апостола и евангелиста Марка.
- 26 апреля - священномученика Василия, епископа Амасийского.
- 27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.
- 28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Львовской иконы Божией Матери.
- 29 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.
- 30 апреля - Великий вторник, апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Православный календарь по старому стилю на апрель 2024 года
Православные праздники по старому стилю в апреле 2024:
- 1 апреля - мучеников Хрисанфа и Дарии.
- 2 апреля - преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.
- 3 апреля - преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).
- 4 апреля - священномученика Василия, пресвитера Анкирского.
- 5 апреля - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
- 6 апреля - преподобного Захарии Печерского, постника, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.
- 7 апреля - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 8 апреля - Собор Архангела Гавриила.
- 9 апреля - мученицы Матроны Солунской.
- 10 апреля - преподобного Иллариона Нового.
- 11 апреля - мучеников Марка, епископа Арефуссийского.
- 12 апреля - преподобного Иоанна Лествичника.
- 13 апреля - священномученика Ипатия, епископа Гангрского, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.
- 14 апреля - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника.
- 15 апреля - преподобного Тита, чудотворца.
- 16 апреля - преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.
- 17 апреля - преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского.
- 18 апреля - мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.
- 19 апреля - святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.
- 20 апреля - преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
- 21 апреля - пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской, апостолов от 70-ти Иродиона и других.
- 22 апреля - мученика Евпсихия, мученика Дисана.
- 23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
- 24 апреля - Антипы, епископа Пергама Асийского.
- 25 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.
- 26 апреля - священномученика Артемона.
- 27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, святого Мартина, исповедника, Папы Римского.
- 28 апреля - апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье).
- 29 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник,мучениц Агапии, Ирины, Хионии.
- 30 апреля - Великий вторник, священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.
Поминальные дни в апреле 2024
Особые дни поминовения усопших - родительские субботы - каждый год выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников. На апрель 2024 года выпадают два таких поминальных дня - суббота третьей седмицы Великого поста (6 апреля) и суббота четвертой седмицы Великого поста (13 апреля).
Напомним, что Великий пост 2024 начался 18 марта и продлится до 4 мая.
Ранее мы публиковали общий новый календарь праздников 2024 - что и куда перенесли в этом году.