Какие церковные праздники в апреле будем отмечать по новому и по старому церковному календарю.

Православная церковь Украины в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим все непереходные церковные праздники (с фиксированной датой) теперь отмечают на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжает придерживаться старого, юлианского, календаря.

В апреле будут отмечать большой православный праздник - Вход Господний в Иерусалим, также в этом же месяце пройдут две родительские субботы - эти даты одинаковы для старого и нового стиля, поскольку они зависят от Пасхи. Что еще отмечаем во втором месяце весны - смотрите церковный календарь на апрель 2024 года по новому и старому стилю.

Православный календарь по новому стилю на апрель 2024 года

Православные праздники по новому стилю в апреле 2024:

Видео дня

1 апреля - преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

2 апреля - преподобного Тита, чудотворца.

3 апреля - преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского, иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".

4 апреля - преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

5 апреля - мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

6 апреля - святого Евтихия, архиепископа Константинопольского, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста .

. 7 апреля - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

8 апреля - апостолов от 70-ти Иродиона и других, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского.

9 апреля - мученика Евпсихия, мученика Дисана.

10 апреля - Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

11 апреля - священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского.

12 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

13 апреля - священномученика Артемона, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста .

. 14 апреля - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

15 апреля - Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери , апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича.

, апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, благоверного великого князя Мстислава Владимировича. 16 апреля - мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

17 апреля - священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.

18 апреля - четверг Великого канона, преподобного Иоанна Солунского.

19 апреля - преподобного Иоанна Печерника.

20 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы, преподобного Феодора Трихины.

преподобного Феодора Трихины. 21 апреля - пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской.

22 апреля - преподобного Феодора Секиота, перенесение мощей благоверного князя Всеволода (Гавриила в крещении).

23 апреля - великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца), мучеников Анатолия и Протолеона.

24 апреля - мученика Саввы Стратилата, преподобного Саввы Киево-Печерского, преподобного Алексея, затворника Киево-Печерского.

25 апреля - апостола и евангелиста Марка.

26 апреля - священномученика Василия, епископа Амасийского.

27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.

28 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Львовской иконы Божией Матери.

(Вербное воскресенье), Львовской иконы Божией Матери. 29 апреля - начало Страстной недели, Великий понедельник, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца.

Великий понедельник, девяти мучеников в Кызице, преподобного Мемнона, чудотворца. 30 апреля - Великий вторник, апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Православный календарь по старому стилю на апрель 2024 года

Православные праздники по старому стилю в апреле 2024:

1 апреля - мучеников Хрисанфа и Дарии.

2 апреля - преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

3 апреля - преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского).

4 апреля - священномученика Василия, пресвитера Анкирского.

5 апреля - преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

6 апреля - преподобного Захарии Печерского, постника, поминальная суббота третьей седмицы Великого поста.

7 апреля - третья неделя Великого поста, Крестопоклонная, Благовещение Пресвятой Богородицы .

. 8 апреля - Собор Архангела Гавриила .

. 9 апреля - мученицы Матроны Солунской.

10 апреля - преподобного Иллариона Нового.

11 апреля - мучеников Марка, епископа Арефуссийского.

12 апреля - преподобного Иоанна Лествичника.

13 апреля - священномученика Ипатия, епископа Гангрского, поминальная суббота четвертой седмицы Великого поста.

14 апреля - четвертая неделя Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника.

15 апреля - преподобного Тита, чудотворца.

16 апреля - преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

17 апреля - преподобного Иосифа Песнописца, преподобного Георгия Пелопонесского.

18 апреля - мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

19 апреля - святого Евтихия, архиепископа Константинопольского.

20 апреля - преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

21 апреля - пятая неделя Великого поста, преподобной Марии Египетской, апостолов от 70-ти Иродиона и других.

22 апреля - мученика Евпсихия, мученика Дисана.

23 апреля - мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

24 апреля - Антипы, епископа Пергама Асийского.

25 апреля - преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского.

26 апреля - священномученика Артемона.

27 апреля - Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, святого Мартина, исповедника, Папы Римского.

28 апреля - апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье).

(Вербное воскресенье). 29 апреля - начало Страстной недели , Великий понедельник,мучениц Агапии, Ирины, Хионии.

, Великий понедельник,мучениц Агапии, Ирины, Хионии. 30 апреля - Великий вторник, священномученика Симеона, епископа Персидского и иже с ним, преподобного Акакия.

Поминальные дни в апреле 2024

Особые дни поминовения усопших - родительские субботы - каждый год выпадают в разные даты, они зависят от других религиозных праздников. На апрель 2024 года выпадают два таких поминальных дня - суббота третьей седмицы Великого поста (6 апреля) и суббота четвертой седмицы Великого поста (13 апреля).

Напомним, что Великий пост 2024 начался 18 марта и продлится до 4 мая.

Ранее мы публиковали общий новый календарь праздников 2024 - что и куда перенесли в этом году.

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