Рассказываем, чем можно отбелить белые вещи так же хорошо, как и отбеливателем с хлором.

Хлорный отбеливатель, в роли которого часто выступает, например, белизна, часто незаменим в хозяйстве: он прекрасно удаляет пятна с белой одежды и помогает вернуть ей свежий вид. Правда, есть и парочка минусов: наличие в нем хлора портит волокна ткани и может вызывать раздражение кожи. Но это поправимо - замените магазинный отбеливатель домашними средствами. Они не хуже справляются с задачей и порой лежат просто под рукой. Что использовать вместо отбеливателя - рассказываем ниже.

Как сделать отбеливатель в домашних условиях - инструкция

Есть по крайней мере 5 средств, которые работают не хуже белизны, но намного мягче и безопаснее:

Сода

Обычная пищевая сода не только отбеливает, но также и сохраняет структуру волокон тканей.

Видео дня

Как приготовить отбеливатель: 1 ст. л соды + 0,5 ст. л. нашатырного спирта нужно растворить в 1 л воды.

Если воды больше, то пропорцию соды и нашатыря тоже нужно увеличить. Все тщательно перемешайте и поместите в раствор белье на 3 часа. Если вещи очень грязные, то их можно прокипятить в течение 30 минут.

Такая домашняя "белизна" отлично подходит для детских вещей, так как она не раздражает кожу и не вызывает аллергию.

Аспирин

Аптечный аспирин помогает вывести серые и желтые пятна с одежды и отбелить ее в целом.

Чтобы приготовить отбеливатель из аспирина нужно: 5 таблеток аспирина растворить в 3 л теплой воды.

В этом растворе следует замочить белье на 10 часов, если вы стираете вручную. При машинной стирке нужно смочить этим раствором пятна и оставить на 1,5-2 часа, а затем постирать с порошком.

Важный момент: использовать следует обычный аспирин (не растворимый).

Перекись

Отлично работает как отбеливатель в домашних условиях аптечная перекись водорода.

Для этого нужно: 1 ч. л. перекиси растворить в 2 л теплой воды.

В этом растворе замочите вещи на полчаса, перемешивая каждые 5 минут. чтобы они равномерно отбеливались. После прополощите в чистой воде.

Борная кислота

Отлично отбеливает белые вещи.

Нужно 1 ст. л. борной кислоты растворить в 1 л воды (если воды больше, то и количество кислоты тоже).

Замочите на 2 часа, а после постирайте в машинке. Если загрязнения очень сильные, тогда вещи замачивать не нужно, а лучше прокипятить их в течение 1 часа на медленном огне.

Растительное масло

В это сложно поверить, но растительное масло тоже помогает отбелить - например, оно отлично отстирывает грязные кухонные полотенца. Правда, рекомендуют его применять все-таки вместе с отбеливателем, заменив лишь его часть.

Чтобы приготовить раствор, нужно: в 5 л горячей воды добавить по 3 ст. л. стирального порошка, масла и отбеливателя (сухого).

Хорошо перемешайте и замочите полотенца на 2-3 часа, а если очень грязные - то на ночь. Затем постирайте в стиральной машинке.

Ранее мы рассказывали, как отстирать кухонные полотенца (даже очень грязные) с помощью уксуса.

Вас также могут заинтересовать новости: