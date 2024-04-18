Ступак добавил, что возведением укреплений против высадки диверсионных групп оккупанты портят себе курортный сезон

Украина может устроить российским оккупантам в Крыму "взрывной" курортный сезон. Таким мнением поделился интервью "Фокусу" военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Он отметил, что хотя высадка украинского десанта россиян не волнует, поскольку у ВСУ нет десантных кораблей, оккупанты действительно боятся "вылазок" бойцов Сил специальных операций и Главного управления разведки. Ступак считает, что в этом и кроется причина постоянной работы над защитными сооружениями на побережье.

"Из-за сложной ситуации на фронте говорить об освобождении Крыма не приходится, но это не значит, что оккупантов ждет успешный курортный сезон. В силах наших спецслужб сделать все, чтобы он стал по-настоящему "взрывным" для портовой инфраструктуры, военных аэродромов и военных кораблей РФ", – подчеркнул он.

При этом Ступак добавил, что возведением укреплений против высадки диверсионных групп оккупанты портят себе курортный сезон. Это значит, что в местный бюджет будет поступать меньше средств, тогда гауляйтерам придется выпрашивать у Москвы субсидии. А у Кремля в голове только война.

Что происходит в Крыму: последние новости

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму произошла "бавовна". Громкие взрывы звучали в Джанкое. Сообщалось, что гремело в районе аэродрома.

Звучали разные версии относительно того, что же могли уничтожить во время атаки. В Генштабе ВСУ рассказали, что у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

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