Какие предприятия могут бронировать сотрудников от мобилизации и в каком количестве - что требуют новые правила бронирования.

В Украине обновили критерии для критически важных предприятий, которые могут бронировать своих работников от мобилизации. Теперь компании могут бронировать от 50% или до 50% военнообязанных сотрудников - если сами будут соответствовать ряду требований. Кому дают бронь от мобилизации - в материале.

Бронирование сотрудников по новым правилам - какие критически важные предприятия смогут это делать

О новых критериях для предприятий, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев в особый период, которые могут бронировать своих военнообязанных работников, сообщает сайт Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Согласно им теперь будет два варианта бронирования - от 50% работников и до 50% работников включительно.

В категорию от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности попадают:

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предприятия, учреждения и организации, которые производят товары для военных;

разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней;

производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Также каждое такое предприятие должно соответствовать таким критериям:

быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% общего объема их производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период).

В категорию до 50% работников включительно попадают:

предприятия, которые работают в сфере промышленности;

в самолетостроительной отрасли;

в сфере космической деятельности.

Такое предприятие должно соответствовать 3 из 5 таких критериев:

быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта;

более 50% общего объема производства должны быть товарами, работами и услугами оборонного назначения (за последний отчетный период);

быть включено в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров) в соответствии с Законом Украины;

участвовать в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

производить товары, выполнять работы и оказывать услуги для предприятий ОПК (которые используют их для изготовления товаров оборонного назначения).

Соответствует предприятие необходимым критериям или нет, будет решать рабочая группа Минстратегпрома и представителей других заинтересованных органов государственной власти.

Критически важные предприятия - кто к таким относится

Также предприятия, признанные критически важными для функционирования экономики Украины, согласно изменениям в Постановлении №76, должны отвечать ряду требований:

сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает €1,5 млн;

сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет не менее €32 млн в эквиваленте;

нет задолженностей по ЕСВ;

средняя месячная зарплата работников не меньше средней зарплаты по региону;

у предприятия есть резидентство в Дія.City.

Напомним также, что 16 января 2024 года правительство изменило порядок бронирования военнообязанных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - теперь предприятия ОПК смогут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (ранее забронированными могли быть только 50% от общей численности).

Кроме этого, сейчас идет речь о том, чтобы снять ограничения и с других предприятий при условии уплаты ежемесячного платежа за бронирование работников. Проще говоря - чтобы можно было купить бронь от мобилизации. При этом предприятие сможет забронировать работника независимо от его должности. Сама же компания не обязательно должна входить в список важных для отраслей национальной экономики или список критически важных предприятий, но должна работать по "белому", то есть, платить налоги и не иметь задолженности по их уплате.

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