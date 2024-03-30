Наш посевной календарь поможет удачно распланировать работу на огороде и в саду в апреле.

Второй месяц весны очень важен для дачников. В апреле владельцы участков имеют много забот и мало времени. Список того, что делать на огороде в апреле, весьма обширен. Это посадка рассады овощей и саженцев деревьев, обрезка и опрыскивание сада от вредителей, уборка и прополка участка.

На урожайность растений влияют не только погодные условия, но и наш спутник. Грамотно распланировать работу на участке и ничего не упустить поможет лунный посевной календарь на апрель 2024 года.

Лунный посевной календарь на апрель 2024 Украина

1-4 апреля - очень хорошие дни для посадки растений с вьющимися стеблями - гороха, фасоли, хмеля, винограда, клематиса, плетущейся розы. На огороде - посадка всех видов капусты, моркови, лука, редиса, клубники, свеклы. В саду - обрезка сухих веток, борьба с вредителями. Не рекомендуется сажать ягодные кустарники, пересаживать цветы и обильно поливать рассаду.

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5-6 апреля - отличные дни для посадки картошки, моркови, редьки, пастернака, свеклы и других корнеплодов. Но не рекомендуется высаживать растения, которые плодоносят над землей. На участке можно посеять шпинат и другую зелень, в саду и цветнике стоит заняться прищипкой и черенкованием, размножением растений, подстриганием кустов и живой изгороди.

7-9 апреля - дни новолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями. Можно полоть сорняки и перекапывать почву, заготавливать субстрат.

10-14 апреля - плодородные даты, когда можно сеять и пересаживать любые культуры. Особенно хорошо приживутся пряности и зелень, колючие кустарники (розы, шиповник, малина), однолетние цветы, картошка. Можно полоть сорняки, обрезать и белить деревья, срезать цветки для букетов (они надолго останутся свежими). Также разрешено собирать луковицы, корнеплоды и семена для будущих посевов. Не рекомендуется применять ядохимикаты.

15-17 апреля - не очень урожайные дни. Из посевов хорошо приживутся посаженные в этот период клубника, горох, ландыши, розы и виноград. Посадка остальных растений - на ваше усмотрение. Можно заняться прополкой, мульчированием, подкормкой растений, заготовить черенки, пересадить рассаду, подготовить участок под посевы. Неудачно пройдет борьба с вредителями и грызунами.

18-20 апреля - хорошие дни для посева растений, которые плодоносят над землей, а также пряностей и зелени. Однако сажать корнеплоды, такие как свеклу и картошку, не стоит. Можно стричь газон, заготавливать черенки, обрезать больные ветки и лишние побеги, белить деревья. Очень хорошие дни для подкормок и внесения удобрений - они будут вдвое полезными.

21-22 апреля - удачные дни для посева кукурузы, подсолнечника и любых зерновых культур - льна, пшеницы, амаранта и т.п. На клумбе можно посадить многолетние и вечнозеленые цветы, на подоконнике - кактусы, орхидеи и пальмы. Если пересадить на участок рассаду, то она хорошо приживется.

23-25 апреля - дни полнолуния. Лунный посевной календарь не рекомендует работать с растениями. Можно косить траву, полоть сорняки, обрезать и прищипывать растения, подготавливать участок к посевам и мульчировать грядки.

26-30 апреля - прекрасные дни для посадки ирисов, хризантем, астр, крокусов, гладиолусов, а также плодовых деревьев. На огороде дадут хороший урожай посаженные в этот день кабачки, баклажаны, тыква, клубника. Можно пересаживать в открытый грунт рассаду. Не стоит обрезать растения и повреждать корни - раны будут долго заживать.

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