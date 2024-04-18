По словам Георгиевой, глобальная поддержка Украины остается непоколебимой.

В этом году Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки, поскольку она продолжает бороться против российского вторжения. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

По ее словам, глобальная поддержка Украины остается непоколебимой. Директор-распорядитель МВФ заявила, что война России против Украины должна закончиться, назвав ее "как человеческой трагедией, так и препятствием для перспектив роста мировой экономики".

Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что в начале 2024 года Украина оказалась в сложной ситуации из-за недостаточного количества как финансирования, так и вооружения и боеприпасов. Правительству пришлось из бюджета 4 млрд долларов США на закупку вооружения, в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета.

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Финансирование МВФ

Во вторник, 26 марта, Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда. Это четвертый транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF, выделение которого одобрил Совет МВФ.

Ранее УНИАН писал, что Международный валютный фонд обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. В 2024 году ожидается незначительная девальвация. Согласно данным, указанным в отчете World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнет отметку в 50 гривен за доллар.

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