Страна является членом "Коалиции истребителей".

Первый американский истребитель F-16 вместе с подготовленным экипажем может прибыть в Украину еще до лета этого года.

Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время второго дня саммита Европейского Союза в Брюсселе, пишет 24 Канал. Он отметил, что его страна играет важную роль в "Коалиции истребителей".

"Эта коалиция F-16 важна и остается важной, потому что эти F-16 также имеют противовоздушный потенциал, и Бельгия играет в этом очень важную роль. Именно мы обеспечиваем подготовку украинских пилотов на наших самолетах. Поставка первого самолета с подготовленными пилотами может состояться до лета этого года", - добавил премьер.

Александр де Кроо отметил, что также вчера они обсудили с партнерами по Евросоюзу вопрос усиления защиты неба Украины.

F-16 для Украины: последние новости

Сегодня в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что сейчас наибольшая подготовка украинских авиаторов проходит в Великобритании, Франции и Соединенных Штатах Америки.

На днях сообщалось, что на румынскую авиабазу "Лейтенант авиации Георге Мочорнице" должны прибыть еще три истребителя F-16 от Нидерландов. Ранее страна анонсировала передачу Украине 24 истребителей этого типа.

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