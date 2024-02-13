В Украине заговорили об отмене Международного женского дня - останется ли 8 марта выходным?

Ежегодно украинцы ждут 8 марта выходной день. В эту дату отмечается Международный женский день, в который все украинцы могут отдохнуть от работы. Однако в 2023 в Украине заговорили об отмене этого праздника как "коммунистического наследия". Поэтому для многих людей является большим вопросом, будет ли выходной 8 марта в этом году.

8 марта - выходной или нет

Согласно законодательству, Международный женский день 8 марта - выходной день в Украине. Никаких изменений в Перечень нерабочих дней пока что внесено не было. В 2024 году праздничная дата выпадает на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать 3 дня подряд.

Однако в течение всего марта в Украине будет действовать военное положение, во время действия которого все дополнительные выходные и нерабочие дни отменяются. Будет ли выходной 8 марта 2024 - зависит от конкретного работодателя. На негосударственных работах работникам могут предоставить день отдыха.

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В Украине отменят 8 марта?

Во время полномасштабной войны среди украинцев началась дискуссия насчет того, будем ли мы отмечать 8 марта в Украине. Противники Женского дня считают, что этот праздник имеет коммунистическое прошлое, а потому ему не место в независимой Украине. Сторонники торжества возражают, что праздник известен во всем мире и появился ещё до основания СССР.

В 2023 году был зарегистрирован законопроект, который отменяет 8 марта выходной в Украине. В нем ВР предлагают 25 февраля отмечать День украинской женщины в честь дня рождения Леси Украинки, а Международный женский день отменить. Также законопроект предусматривает отмену Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. В настоящее время он всё ещё находится на рассмотрении в Верховной Раде. Пока не известно отменят ли 8 марта.

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