Бюджет Украины не может загрузить оборонку заказами на полную из-за нехватки средств.

Дания приняла решение о новом пакете помощи Украине. Среди прочего в нем заложили 200 млн датских крон (28,5 млн долл) на закупку вооружения и военной техники для ВСУ у украинских производителей. Об этом сообщает глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Он надеется, что это станет началом доброй традиции и впоследствии другие страны последуют датскому примеру.

По словам главы Минстратегпрома, украинский ОПК разогнался настолько, что бюджет уже не способен полностью загрузить производителей. Потенциал украинской оборонки составляет примерно 20 млрд долл, при этом на закупку вооружений страна может выделить лишь 6 млрд долл.

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Оптимальным выходом из ситуации Камышин считает убедить партнеров, которые готовы покупать оружие для ВСУ, делать это в Украине. Такой подход не только поможет ее защитникам, но и поддержит экономику страны.

Помощь от Дании - что известно

Напомним, недавно официальный Копенгаген объявил о пакете помощи для нашей страны в размере 300 млн евро. За эти средства планируют, в частности, закупить боеприпасы и БПЛА, а также проспонсировать производство ракетных комплексов. Также в заявлении говорится о "морской помощи".

"Это основные элементы 17-го пакета помощи, по которому правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики", - говорится в сообщении Минобороны Дании.

Напомним, 12 марта стало известно о передаче Украинепредыдущего датского пакета военной помощи, который включал САУ CAESAR, самоходные 120-мм минометы и боеприпасы к ним.

Наибольшее же значение в текущей ситуации имеет передача Украине датских истребителей F-16 (сам самолет разработали в США). Ранее сообщалось, что Украина может перебросить небольшое количество F-16 уже в июле этого года.

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