Это одно из крупнейших химических предприятий юга РФ.

Этой ночью беспилотные летательные аппараты атаковали Каменский химический завод в Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев сообщал, что росийская протиповоздушная оборона около 02:00 уничтожила три БПЛА в районе Каменска-Шахтинского. Позже он написал, что из-за падения обломков дронов в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление.

"Легкие ранения в виде порезов получил сотрудник предприятия, ему оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные мероприятия", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Astra, речь идет об одном из крупнейших химических предприятий юга страны - Федеральном казенном предприятии "Комбинат "Каменский". Один из дронов упал на территорию завода, повредив остекление административное здание.

Что известно об этом химзаводе:

В рассекреченных в 2011 году документах американского Центрального разведывательного управления указывается, что на предприятии производили композитное топливо для ракетных двигателей РТ-2, а также размещали испытательные установки.

Речь идет о советской межконтинентальной баллистической ракете, которая находилась на вооружении СССР с 1968 по 1976 год.

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