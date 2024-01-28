Мобилизация в Украине 2024 не может в принудительном порядке коснуться инвалидов, но есть нюансы.

Мобилизация в нашей стране продлена до 14 февраля 2024 года, а это значит, что каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан явиться в ТЦК для уточнения данных. Однако инвалидность 1 группы позволяет делать это только в одном случае - УНИАН разобрался в нюансах.

Инвалидность 1 группы - перечень заболеваний

Инвалидность 1 и 2 группы устанавливается, если были диагностированы хронические и онкологические заболевания, травмы, пороки развития, неврологические и психические состояния, которые существенно ограничивают возможности человека. Полный перечень заболеваний следующий:

Злокачественные новообразования, в частности лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).

Психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии).

Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствия травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (верхняя или нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, тотальная афазия и т. д.).

Двусторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки).

Полная слепота или концентрическое сужение полей зрения до 10 градусов от точки фиксации на оба глаза.

Сочетание слепоты на оба глаза (корректируемая острота зрения ниже 0,1 или концентрическое сужение полей зрения до 25 градусов от точки фиксации) с общей соматической патологией или с ампутациями нижних конечностей на уровне бедра, одной верхней конечности или полной глухотой.

Слепота (острота зрения с переносной коррекцией менее 0,05 или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации) на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.

Резко выраженная контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования).

Культи верхних конечностей на уровне предплечья в различных сочетаниях.

Культи двух нижних конечностей на уровне голени и выше в сочетании с культи одной верхней конечности.

Культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше.

Двустороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый.

Заболевания почек IV и V степеней, которые лечатся путем применения программного гемодиализа.

Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения IIБ-III степеней при неэффективности реабилитационных мероприятий.

Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения II-III степеней.

Отвечая на вопрос о том, какая группа инвалидности не попадает под мобилизацию, врачи смело называют именно первую - ее наличие говорит о том, что человек практически (или полностью) потерял трудоспособность и нуждается в постоянной опеке.

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Также важно понимать, что инвалиды с I, II и III группами инвалидности могут оказаться на службе, только если сами этого захотят - принудительная мобилизация на общих основаниях для них невозможна.

Будет ли отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 1 группы

Отсрочка от армии по уходу за инвалидом 1 группы возможна, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это касается военнообязанных мужчин, у которых среди лиц с инвалидностью 1 или 2 группы есть жена, один из своих родителей или один из родителей жены.

Для того чтобы мобилизация вас не коснулась, и вы могли спокойно продолжать ухаживать за инвалидом, необходимо предоставить документы, подтверждающие эту необходимость:

справка (ее нотариально заверенная копия) МСЭК о наличии группы инвалидности у лица;

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи с лицом, за которым осуществляется уход - свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. д;

документ, подтверждающий совместное проживание.

То есть, если отец инвалид 1 группы - отсрочка от армии будет, но не стоит пускать ситуацию "на самотек". Юристы советуют военнообязанным самостоятельно принести в ТЦК все вышеперечисленные документы, взять с собой военный билет и повестку (если ее вручили), и написать заявление в двух экземплярах (один - вам, второй - сотрудникам ТЦК) о предоставлении отсрочки по причине ухода за инвалидом.

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