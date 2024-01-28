Мобилизация в нашей стране продлена до 14 февраля 2024 года, а это значит, что каждый мужчина от 18 до 60 лет обязан явиться в ТЦК для уточнения данных. Однако инвалидность 1 группы позволяет делать это только в одном случае - УНИАН разобрался в нюансах.
Инвалидность 1 группы - перечень заболеваний
Инвалидность 1 и 2 группы устанавливается, если были диагностированы хронические и онкологические заболевания, травмы, пороки развития, неврологические и психические состояния, которые существенно ограничивают возможности человека. Полный перечень заболеваний следующий:
- Злокачественные новообразования, в частности лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (с метастазами и рецидивами; тяжелое общее состояние с выраженными проявлениями интоксикации, кахексии и распадом опухоли).
- Психические расстройства со стойкими, значительно выраженными психопатологическими синдромами (деменция; олигофрения: идиотия, имбецильность; слабоумие вследствие шизофрении и эпилепсии).
- Болезни центральной и периферической нервной системы с прогрессирующим течением и последствия травм и других поражений нервной системы с необратимыми, значительно выраженными нарушениями двигательных, речевых и зрительных функций (верхняя или нижняя параплегия, гемиплегия, выраженная атаксия, тотальная афазия и т. д.).
- Двусторонний анофтальм (отсутствие глаз, врожденные рудиментарные глазные яблоки).
- Полная слепота или концентрическое сужение полей зрения до 10 градусов от точки фиксации на оба глаза.
- Сочетание слепоты на оба глаза (корректируемая острота зрения ниже 0,1 или концентрическое сужение полей зрения до 25 градусов от точки фиксации) с общей соматической патологией или с ампутациями нижних конечностей на уровне бедра, одной верхней конечности или полной глухотой.
- Слепота (острота зрения с переносной коррекцией менее 0,05 или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов от точки фиксации) на оба глаза вследствие стойких необратимых изменений.
- Резко выраженная контрактура или анкилозы плечевых, локтевых, лучезапястных суставов верхних конечностей или тазобедренных, коленных, голеностопных суставов нижних конечностей в функционально невыгодном положении (в случае невозможности эндопротезирования).
- Культи верхних конечностей на уровне предплечья в различных сочетаниях.
- Культи двух нижних конечностей на уровне голени и выше в сочетании с культи одной верхней конечности.
- Культи обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедер и выше.
- Двустороннее отсутствие четырех, трех пальцев кистей, включая первый.
- Заболевания почек IV и V степеней, которые лечатся путем применения программного гемодиализа.
- Заболевания сердечно-сосудистой системы, которые привели к недостаточности кровообращения IIБ-III степеней при неэффективности реабилитационных мероприятий.
- Болезни органов дыхания с прогредиентным течением, сопровождающиеся стойкой легочной недостаточностью III степени, в сочетании с недостаточностью кровообращения II-III степеней.
Отвечая на вопрос о том, какая группа инвалидности не попадает под мобилизацию, врачи смело называют именно первую - ее наличие говорит о том, что человек практически (или полностью) потерял трудоспособность и нуждается в постоянной опеке.
Также важно понимать, что инвалиды с I, II и III группами инвалидности могут оказаться на службе, только если сами этого захотят - принудительная мобилизация на общих основаниях для них невозможна.
Будет ли отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 1 группы
Отсрочка от армии по уходу за инвалидом 1 группы возможна, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это касается военнообязанных мужчин, у которых среди лиц с инвалидностью 1 или 2 группы есть жена, один из своих родителей или один из родителей жены.
Для того чтобы мобилизация вас не коснулась, и вы могли спокойно продолжать ухаживать за инвалидом, необходимо предоставить документы, подтверждающие эту необходимость:
- справка (ее нотариально заверенная копия) МСЭК о наличии группы инвалидности у лица;
- документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи с лицом, за которым осуществляется уход - свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. д;
- документ, подтверждающий совместное проживание.
То есть, если отец инвалид 1 группы - отсрочка от армии будет, но не стоит пускать ситуацию "на самотек". Юристы советуют военнообязанным самостоятельно принести в ТЦК все вышеперечисленные документы, взять с собой военный билет и повестку (если ее вручили), и написать заявление в двух экземплярах (один - вам, второй - сотрудникам ТЦК) о предоставлении отсрочки по причине ухода за инвалидом.