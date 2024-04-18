Парковка на муниципальных паркингах платная в будни и бесплатная в выходные.

В понедельник, 22 апреля в Киеве возобновится оплата парковки и вернется в приложение "Киев Цифровой".

Как сообщает пресс-служба "Киев Цифровой", парковка на муниципальных паркингах платная в будни с 8:00 до 22:00. В остальное время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье - парковка бесплатная.

Отмечается, что приложение каждый час будет напоминать об активной парковке. А в случае если водители забудут завершить ее, то в 22:00 парковка остановится автоматически.

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Кроме того, у водителей будет возможность запланировать время завершения парковки. Так, водители, которые не полагаются на оповещения или оставляют авто на паркинге после 22:00, могут установить автоматическое завершение парковки.

Транспорт Киева: последние новости

Как сообщал УНИАН, 27 февраля жителей Киева предупредили о рейдах инспекции по парковке. Известно, что за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрен штраф и временное его задержание.

В феврале в АМКУ заявили, что суд подтвердил отмену распоряжения КГГА, которым утверждены тарифы на платную парковку в Киеве. В связи с этим с 21 февраля плату за парковку в Киеве взимать не могут.

Речь идет о тарифах "Киевтранспарксервиса" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. В частности, 35 грн в час в первой зоне (25 и 5 грн - во второй и третьей соответственно).

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