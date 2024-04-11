Нежная пасха на желтках с воздушной структурой теста получится очень удачной.

Уже скоро наступит Пасха 2024, к которой украинцы готовят праздничную сдобу. Воздушная и мягкая пасха на желтках получается практически у всех, кто её готовит. Этот рецепт существует много десятилетий - такую выпечку делали ещё наши бабушки.

Пасха на яичных желтках долго не черствеет, поэтому её можно выпекать заранее. Из теста на десяти желтках получится примерно 3-4 крупные пасхи.

Пасха "10 желтков"

Ингредиенты:

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мука - 1 кг;

яичные желтки - 10 шт.;

молоко - 400 мл;

сухие дрожжи - 70 г;

сахар - 300 г;

сливочное масло - 200 г;

ванильный сахар - 1 пакетик;

изюм - 150 г;

цукаты - по желанию;

цедра апельсина - по желанию.

Сначала приготовьте опару - в теплое молоко всыпьте дрожжи, 1 ложку сахара и 3 ложки муки. Перемешайте до однородности и оставьте на 15 минут. Дрожжи обязательно должны быть свежими.

Изюм и цукаты залейте кипятком на 15 минут, затем обсушите и обваляйте в муке.

Яйца тщательно промойте и аккуратно отделите желтки. Белки не выбрасывайте - из них можно приготовить белковую глазурь на пасху.

Желтки взбейте венчиком вместе с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. По желанию добавьте к яйцам натертую цедру апельсина.

Опару перелейте в большую емкость для замешивания теста. Добавьте взбитые желтки, растопленное в микроволновке и слегка остывшее сливочное масло и просеянную муку. Замешивайте тесто вручную, пока оно не станет однородным и эластичным (примерно 15 минут). В конце замешивания добавьте изюм и цукаты.

Поставьте тесто в теплое место на полтора-два часа. За это время оно вдвое увеличится в размерах. Затем смазанными в масле руками разложите его по формам для выпечки - они должны быть заполнены на 1/3. Ещё раз оставьте тесто на час, чтобы оно поднялось до середины форм.

Разогрейте духовку до 200°. Поставьте пасхи и уменьшите температуру до 180°. Выпекается сдоба примерно 45-60 минут в зависимости от размера. Готовая пасха на 10 желтках получится мягкой и ароматной.

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