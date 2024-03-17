Рассказываем, как готовится вафельный торт с вареной сгущенкой родом из детства.

Вафельный торт - это самое бюджетное угощение, которое сейчас можно только придумать. Дешевле, наверное, лишь намазать батон маслом и посыпать сахаром. Такой десерт готовили хозяйки несколько лет назад, когда не было такого разнообразия продуктов, как сейчас.

Вафельный торт - рецепт со сгущенным молоком

Ингредиенты на вафельный торт со сгущенкой вареной:

вафельные листы - 5 шт;

вареная сгущенка - 400 гр;

сливочное масло - 100 гр;

орехи (по желанию) - 100 гр;

какао-порошок или сахарная пудра (по желанию) - 2 ст.л

Записывайте, как готовится торт вафельный со сгущенкой по этой технологии.

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Сливочное мягко размягчить, но не растапливать, добавить его к вареной сгущенке и перемешать до однородной консистенции. Если используете орехи, то поджарить их на сковороде. Каждый вафельный корж смазать "варенкой" с маслом, щедро посыпать орехами, выложить друг на друга. В конце посыпать вафельный торт со сгущенкой и маслом какао-порошком или сахарной пудрой. Поставить в холодильник на ночь, а утром подавать к столу.

Интересный факт: если хотите добиться более пикантного вкуса, можно в крем, которым вы будете смазывать вафельный торт со сгущёнкой, добавить какао-порошок.

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