Эту процедуру рекомендуется повторять раз в несколько месяцев. Примерно за этот промежуток порт зарядки вашего смартфона может забиться грязью.

Часто порт зарядки вашего телефона не работает из-за того, что внутри порта скопился мусор. Когда вы перемещаете телефон – из кармана в сумку, из-под подушки на стол – грязь, пыль, ворс и другие фрагменты собираются внутри "гнезда". Мусор блокирует соединение при подключении кабеля и мешает работе зарядного порта.

Как определить, когда пора почистить зарядный порт смартфона? Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

Проблемы с зарядкой : Если ваш смартфон начинает заряжаться медленнее, чем обычно, или вообще перестает заряжаться, это может быть признаком того, что разъем загрязнен и требует очистки.

: Если ваш смартфон начинает заряжаться медленнее, чем обычно, или вообще перестает заряжаться, это может быть признаком того, что разъем загрязнен и требует очистки. Неустойчивое подключение : Если кабель зарядки не подключается к разъему смартфона надежно или не фиксируется в нем, возможно, в разъеме накопилась пыль или мусор, мешающие правильному контакту.

: Если кабель зарядки не подключается к разъему смартфона надежно или не фиксируется в нем, возможно, в разъеме накопилась пыль или мусор, мешающие правильному контакту. Ошибка подключения : Если при попытке зарядить устройство или подключить его к компьютеру появляются сообщения об ошибке, это также может быть связано с загрязнением разъема.

: Если при попытке зарядить устройство или подключить его к компьютеру появляются сообщения об ошибке, это также может быть связано с загрязнением разъема. Визуальный осмотр: Иногда просто взгляд на разъем может дать понять, нуждается ли он в очистке. Если вы видите какие-то видимые следы пыли или мусора, это явный сигнал для того, чтобы провести очистку.

Как правильно почистить гнездо зарядки на телефоне

Прежде всего, необходимо определить тип разъема. Например, для USB-C требуется более осторожный подход по причине наличия перемычки в середине порта, которая может повредиться. Желательно подсветить разъем фонариком. Перед началом процедуры очистки следует выключить телефон.

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Далее можно приступать к уборке. Возьмите зубочистку – деревянную или пластиковую – и начните извлекать крупные фрагменты мусора. Использование иголок и других металлических предметов крайне не рекомендуется, так как велик риск закоротить смартфон.

После этого повторите процесс еще раз, но на этот раз добавив на кончик зубочистки небольшой кусочек плотно сжатой ваты (или как вариант – спиртовой салфетки). С ее помощью пройдиетсь изнутри, удалив налет с контактов.

А вот для удаления песка, пыли и другого труднодоступного мусора лучше всего подойдет баллон со сжатым воздухом – это незаменимый в нашем деле предмет. Он стоит недорого, в районе 100-200 грн. Это гораздо выгоднее, чем покупать новый телефон.

Эту процедуру рекомендуется повторять раз в несколько месяцев. Примерно за этот промежуток порт зарядки вашего смартфона может забиться грязью. А вот слишком часто не стоит, поскольку постоянный контакт может наоборот повредить порт. Использование беспроводного зарядного устройства – еще один способ поддерживать чистоту порта зарядки.

Ранее УНИАН рассказывал о хитром способе, как очистить память на iPhone, не удаляя ничего важного. Пользователи говорят, что таким образом им удалось очистить от 1-2 ГБ до 10-20 ГБ системного мусора.

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