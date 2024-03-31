Узнайте, чем лучше опрыскивать деревья ранней весной по мнению садоводов.

Правильная обработка плодовых деревьев до распускания почек и после этого - важный этап в уходе за садом. Он необходим, потому что без него растения могут "атаковать" болезни и вредители. Узнайте, чем и когда опрыскивать деревья весной лучше всего.

Когда весной опрыскивать деревья - этапы и правила

Комплексная обработка деревьев весной должна проводиться в 4 этапа. Главное правило - чтобы во время выполнения этой процедуры была сухая и солнечная погода, а столбик термометра не опускался ниже 0 ночью.

Рассмотрим подробнее, как именно проводится обработка сада от вредителей и болезней:

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до набухания почек по "голому" дереву - от монилиоза и парши;

- от монилиоза и парши; после набухания почек, до появления листьев (по "зеленому конусу") - от насекомых;

- от насекомых; до раскрытия бутонов - от плодожорки из-за которой могут быть червивые плоды;

- от плодожорки из-за которой могут быть червивые плоды; после появления плодов - от насекомых, монилиоза и парши.

Важно провести все 4 этапа и обязательно помнить, что использовать химические препараты нужно до появления плодов, иначе вы помешаете опыляющим насекомым делать свою "работу", а фрукты напитаются "химией" и станут непригодными к употреблению.

Обработка плодовых деревьев весной и подготовка сада

Если вы разобрались, когда опрыскивать деревья весной, то учтите, что ни одна обработка не будет эффективной без чистоты и порядка на участке. Дело в том, что избавляясь от того же грибка на самом дереве, вы можете оставить его в листьях или почве, затем споры "перейдут" на ствол. Именно поэтому перед обработкой деревьев сделайте следующее:

соберите граблями старую листву и сожгите ее;

перекопайте почву в приствольных кругах деревьев;

избавьте стволы от лишайников и гнезд насекомых;

почистите трещины и дупла деревьев, желательно их чем-нибудь заделать;

обрежьте поврежденные ветви;

выкорчуйте все пни на участке;

побелите стволы.

Только после выполнения всех этих действий можно приступать к весенней обработке деревьев, выбирая для этого химические препараты или народные экологичные составы.

Чем опрыскивать деревья ранней весной - 4 популярных варианта

Если вы не знаете, чем обработать деревья ранней весной до распускания почек или после того как это произошло, можете последовать примеру опытных дачников. Как правило, многие из них используют следующие препараты:

Нитрофен - для стволов, крупных веток, опрыскивания почвы под деревом. Помогает от личинок насекомых, предотвращает нарастание лишайников. Подходит только для 1 и 2 этапа обработки.

- для стволов, крупных веток, опрыскивания почвы под деревом. Помогает от личинок насекомых, предотвращает нарастание лишайников. Подходит только для 1 и 2 этапа обработки. Медный купорос - для стволов, крупных веток и кустарников, также подходит для заживления ран.

- для стволов, крупных веток и кустарников, также подходит для заживления ран. Железный купорос - от мха, лишайников и других различных заболеваний, повышает устойчивость дерева к вредителям.

- от мха, лишайников и других различных заболеваний, повышает устойчивость дерева к вредителям. Мочевина - от грибка и парши, также хорошее удобрение для многих других культур.

Если вы хотите опрыскивать деревья несколькими средствами, например, использовать медьсодержащие препараты для обработки сада весной, важно изучить информацию о совместимости их между собой (она указана на упаковке средства). Обработка сада весной медным купоросом и мочевиной допустима вместе, но часто огородники покупают какой-то один препарат - этого вполне достаточно.

Народное универсальное средство для опрыскивания плодовых деревьев - рецепты

Кроме перечня химических препаратов дачники интересуются, чем обработать сад после распускания почек, если хочется обратиться к экологичным составам. Приводим несколько рецептов - вы можете выбрать любой на свое усмотрение.

От моли, яблочной плодожорки, гусениц, огневки и пилильщика:

0,5 ведра соцветий полыни или 80 г сухой травы залить ведром воды, настоять 24 часа, кипятить полчаса, процедить, разбавить водой в равных пропорциях, добавить 40 г мыла (жидкого или измельченного на терке);

треть ведра древесной золы настоять в ведре воды на протяжении 48 суток, процедить и опрыскивать деревья;

100 г горчичного порошка залить ведром кипятка, настоять на протяжении 48 часов, разбавить холодной водой в равных пропорциях, опрыскивание проводят в пасмурную погоду.

От клещей, тли, слизней, мух и медяницы:

500 г табака залить ведром воды, настоять 48 часов, добавить 50 г мыла, опрыскивать деревья;

250-300 г чеснока измельчить мясорубкой или блендером, добавить ведро воды, процедить, опрыскивать только свежим раствором (долго хранить нельзя);

200 г шелухи лука настоять в ведре воды 5 дней, процедить, использовать по назначению.

От нематоды, тли и грибковых болезней отлично "работает" керосин - в 10 л воды добавить 50 г хозяйственного мыла и 12 капель керосина, этим раствором обрабатывать растения дважды с интервалом в 10 дней.

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