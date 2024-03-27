Рассказываем, как будет проходить мобилизация в Украине 2024 во втором месяце весны.

Скандальный законопроект №10449, из-за которого заметно усиливается мобилизация в Украине, нардепы рассматривают во втором чтении с 27 февраля. Всеобщая мобилизация в нашей стране пока что не предусмотрена, но если законопроект примут, правила "игры" изменятся.

Кто должен прийти в ТЦК с 1 апреля - мобилизация и нюансы

Полная мобилизация населения, а именно - военнообязанных мужчин, идет с начала полномасштабного вторжения. Это значит, что встать на воинский учет должны все лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Кроме того, военнообязанный или резервист обязан явиться в ТЦК, если необходимо:

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получить разрешение на смену места жительства в пределах Украины;

сняться с воинского учета, если необходимо выехать за границу на 3 месяца и больше;

встать на воинский учет в Украине, если сменил место жительства;

обновить персональные данные, актуализировать их;

сообщить об утрате военно-учетного документа;

сверить учетные данные с информацией, которая есть у сотрудников ТЦК;

подать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Таким образом получается, что мобилизация в Украине сегодня касается каждого из мужчин призывного возраста, которые могут быть годными к несению воинской службы. Законопроект №10449 принесет более интересные "новости" - мобилизация и ее методы будут изменены, но пока что постановка на воинский учет идет согласно действующему законодательству.

Воинский учет 2024 - обязанности мужчин

Мобилизация с 1 апреля будет такой же, как и в предыдущие месяцы, но каждый военнообязанный мужчина должен знать, что он должен делать, если стоит на воинском учете:

находиться на воинском учете по месту жительства, по месту работы, по месту консульского учета (если живет за границей);

прибывать по повестке или распоряжению в учреждения, указанные в документе;

сообщать ТЦК о смене места жительства (запрещено менять его с момента объявления военного положения без разрешения ТЦК);

своевременно проходить ВВК;

проходить военную подготовку, нести воинскую службу;

при смене места жительства или выезде за границу лично приходить в ТЦК для снятия с воинского учета;

встать на воинский учет самостоятельно после прибытия на новое место жительства;

приходить в ТЦК для актуализации персональных данных;

сообщать ТЦК об утрате военно-учетного документа;

своевременно подавать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Мужчины, которые нарушают эти правила, могут быть привлечены к административной ответственности. Мера наказания регулируется действующим законодательством Украины.

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