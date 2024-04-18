По мнению эксперта, речь идет о подготовке к нанесению удара по Крымскому мосту.

Украинский удар по аэродрому в оккупированном Джанкое является частью более глобальных планов ВСУ - подготовкой к масштабной атаке на Крым и последующему удару по Крымскому мосту. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, цель этих ударов - уничтожить ПВО врага и открыть северные ворота Крыма. И глобально это надо воспринимать как подготовку к масштабной атаке на Крым с целью выведения из строя особо важных и ценных объектов для врага.

"Я бы даже сказал, что речь идет как раз о подготовке к нанесению удара по Крымскому мосту. Именно такой алгоритм, то есть выводятся из строя системы ПВО, РЛС и после этого дальше наносятся соответственно удары, которые более вредны для врага. Поэтому я бы сказал, что основная цель это вот это", - сказал Мусиенко.

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Удар по Джанкою - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 апреля прогремела серия взрывов на аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму.

В ГУР рассказали, что удалось уничтожить вражеский пункт управления средствами противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-400; три радиолокационные станции и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В партизанском движении "АТЕШ" подтвердили уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое и складов с ракетами, а также попадание по размещению сил одного из командных пунктов.

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