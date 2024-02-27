Что значит ограниченно годен к военной службе и какие условия для тех, кого ВВК признала такими.

Непригодный к военной службе и ограниченно пригодный в военное время - это две разные вещи. Рассказываем, что означают эти термины, кого из военнообязанных могут признать ограниченно годным и куда могут отправить служить.

Что значит ограниченно годен и непригоден к военной службе в Украине военное время

После получения повестки от военкомата мужчин направляют на обследование военно-врачебной комиссии (ВВК). Она определяет, является ли мужчина годным к военной службе, непригодным или ограниченно пригодным. В случае признания комиссией полностью непригодным мужчину не могут мобилизовать даже в условиях войны. Но что касается ограниченной пригодности, то если в мирное время такой военнообязанный не может нести военную службу, то в условиях военного положения он не получает отсрочки. То есть, с ограниченной пригодностью могут мобилизовать для службы в ВСУ (категория годности "В").

Ранее мы подробно рассказывали, как происходит мобилизация в Украине по категориям годности - что означает каждая категория и какой список болезней под нее попадает.

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Где может служить ограниченно пригодный в военное время

Согласно приказу Минобороны №402 ограниченно пригодные в военное время не могут служить в:

десантных войсках;

плавсоставе флота;

морской пехоте;

спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Ограниченно пригодный для военной службы в военное время может служить в:

частях или подразделениях обеспечения;

военкоматах (ТЦК и СП);

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Отметим, что ВВК в своем постановлении о частичной пригодности военнообязанного должна указать виды службы и работы, которые противопоказаны конкретному военнослужащему. Это зависит не только от физического состояния здоровья, но также и от военной специальности, должности, возраста и работы военнообязанного.

Если военнообязанный не согласен с заключением военно-врачебной комиссии, то ее решение можно обжаловать - в комиссии высшего уровня или суде.

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