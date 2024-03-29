Известно, что законопроект №10449, который был принят в первом чтении 7 февраля, предлагает убрать статус "ограниченно годен в военное время" и оставить только остальные два - "годен" и "не годен". Узнайте, что это означает для военнообязанных мужчин.
Что значит "ограниченно годен в военное время" - кому дают статус
Такая "промежуточная" категория появилась из-за того что был заметно сокращен перечень негодных к службе мужчин. То есть, если раньше определенные заболевания сразу давали гарантию "белого" билета, то сейчас это, скорее всего, статус "ограниченно годен". Он означает, что в мирное время человека призывать в армию не будут, а вот во время войны ему найдут занятие.
Категория в'' - ограниченно годен - может быть выдана, если у мужчины одно или несколько заболеваний из списка:
- 2-в - клинически излеченный туберкулез;
- 4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;
- 5-в - бессимптомный ВИЧ;
- 13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- 14-в - легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;
- 17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при условии умеренно выраженных, краткосрочных проявлений;
- 21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;
- 22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства.
Если законопроект будет принят, то все мужчины с категорией "ограниченно годен в военное время" должны будут повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев и сменить статус, так как прежний утратит свою актуальность на законодательном уровне.
Куда могут отправить служить с категорией "ограниченно годен"
Мобилизация военнообязанных мужчин с таким статусом должна проводиться с учетом военной специальности, должности, которую человек занимает, возраста и работы, которую мужчина может делать. Со статусом "ограниченно годен" военнообязанному разрешено проходить службу в следующих местах:
- частях (подразделениях) обеспечения;
- ТЦК;
- учреждениях, организациях;
- учебных заведениях.
Категорически запрещено отправлять человека со статусом "ограниченно годен" в десантно-штурмовые войска, плавсостав, морскую пехоту и спецподразделения (за исключением подразделений обеспечения).