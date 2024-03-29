Узнайте, что означает статус "ограниченно годен к военной службе" в текущих реалиях.

Известно, что законопроект №10449, который был принят в первом чтении 7 февраля, предлагает убрать статус "ограниченно годен в военное время" и оставить только остальные два - "годен" и "не годен". Узнайте, что это означает для военнообязанных мужчин.

Что значит "ограниченно годен в военное время" - кому дают статус

Такая "промежуточная" категория появилась из-за того что был заметно сокращен перечень негодных к службе мужчин. То есть, если раньше определенные заболевания сразу давали гарантию "белого" билета, то сейчас это, скорее всего, статус "ограниченно годен". Он означает, что в мирное время человека призывать в армию не будут, а вот во время войны ему найдут занятие.

Категория в'' - ограниченно годен - может быть выдана, если у мужчины одно или несколько заболеваний из списка:

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2-в - клинически излеченный туберкулез;

4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в - бессимптомный ВИЧ;

13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в - легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при условии умеренно выраженных, краткосрочных проявлений;

21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Если законопроект будет принят, то все мужчины с категорией "ограниченно годен в военное время" должны будут повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев и сменить статус, так как прежний утратит свою актуальность на законодательном уровне.

Куда могут отправить служить с категорией "ограниченно годен"

Мобилизация военнообязанных мужчин с таким статусом должна проводиться с учетом военной специальности, должности, которую человек занимает, возраста и работы, которую мужчина может делать. Со статусом "ограниченно годен" военнообязанному разрешено проходить службу в следующих местах:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК;

учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

Категорически запрещено отправлять человека со статусом "ограниченно годен" в десантно-штурмовые войска, плавсостав, морскую пехоту и спецподразделения (за исключением подразделений обеспечения).

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