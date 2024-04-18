При ПТСР у человека появляются навязчивые мысли, наблюдаются резкие смены настроения.

Исследователи изучили генетическую информацию более миллиона человек и выявили 43 гена, которые могут провоцировать развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

В период ПТСР у человека появляются навязчивые мысли, изменения настроения и другие симптомы. Оно возникает только у 6% людей, переживших травмирующие события, и специалисты долго не знали, как и почему возникает это расстройство, пишет MedicalXpress.

И теперь группа специалистов из Массачусетского технологического института и Гарварда проанализировала геном более 1,2 млн человек и обнаружила в геноме 95 участков или локусов, связанных с риском развития ПТСР... при этом 80 из них до этого не были идентифицированы.

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"Это открытие подтверждает, что наследственность является главным признаком ПТСР и подтверждает наличие генетического компонента, который влияет на его сложность", - прокомментировала соавтор исследования Кэролайн Нивергельт.

Специалистам также удалось выяснить, что ПТСР имеет много общей генетики с депрессией, а также несколько локусов, специфичных только для этого расстройства.

"Впервые мы приближаемся к генетической архитектуре ПТСР, которая подтверждает предварительное понимание некоторых критических биологических факторов, лежащих в основе расстройств, связанных с травмой, а также указывает на новые механизмы", - пояснил профессор психиатрии Гарвардской медицинской школы и соавтор исследования Керри Ресслер.

Что такое ПТСР

В Министерстве здравоохранения объяснили, что такое ПТСР и все ли им болеют. В Минздраве отметили, что ПТСР - это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. "Нельзя получить ПТСР из-за того, что вас, например, уволили с работы, ведь психологическая травма, из-за которой развивается ПТСР, всегда связана с чрезвычайно угрожающей или катастрофической ситуацией", - пояснили в Минздраве.

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