Нацбанк дал ответ, как поменять валюту в обменниках, если купюры устаревшие, могут ли отказать в обмене таких долларов и что делать в этом случае.

Украинские обменники не хотят принимать устаревшие банкноты доллара, или же предлагают обменять с комиссией - например, старыми считаются купюры, выпущенные в 1996 году. Национальный банк Украины дал разъяснение, имеют ли право обменники отказывать в обмене долларов, в каких случаях могут отказать и как поменять валюту.

Как поменять старые доллары в обменнике и что делать в случае отказа - ответ Нацбанка

У украинцев отказываются принимать доллары в обменниках, ссылаясь на то, что купюры устаревшие. Например, это касается банкнот 1996 года выпуска. Однако отказывать в таком обмене пункты приема валют не могут. Как отмечают в НБУ, нет никаких законов или постановлений, которые определяют недействительность долларов определенных годов выпуска:

Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

То есть, все долларовые купюры, выпущенные с 1914 года, считаются действительными, а коммерческие и государственные банки обязаны их принимать.

Если же банк или небанковское финансовое учреждение нарушают нормативно-правовые требования Национального банка и права потребителя при обмене валюты, потребителю советуют обратиться с жалобой к руководству такого банка или небанковского финансового учреждения. В случае, если со стороны руководства реакции не последует, тогда нужно обратиться в Национальный банк.

Отметим, что здесь речь идет о купюрах устаревших. В случае с изношенными купюрами ситуация немного другая.

Как поменять изношенные доллары - когда могут отказать в обмене

В обменниках могут отказать в обмене изношенных долларовых купюр. Есть несколько причин такого отказа:

купюра имеет несколько повреждений;

купюра очень изношена;

порванная купюра;

на купюре есть пятна.

В этих случаях банк или финансовое учреждение (обменник) может предложить отправить купюру на инкассо - то есть, на обмен в иностранный банк. Но за это придется заплатить - 10-30% от номинала банкноты. То есть, если отправить на инкассо 100 долларов, то обратно можно вернуть только 70.

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