Наш список поможет оптимально распланировать работу на участке и ничего не забыть.

Апрель - самый продуктивный и ответственный месяц для дачников. Во второй месяц весны сеют большинство культур. На клумбах, садах и участках много работы, и трудно ничего не забыть. Мы подскажем, что делать на огороде в апреле и что важно не упустить.

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Удобрение грядок

Перед тем, как посеять овощи и зелень в открытый грунт, участок стоит заранее подготовить. Для этого перекопайте верхний слой почвы, уберите мусор, прошлогодние листья и сорняки, посыпьте удобрениями и закопайте. Это повысит качество и урожайность земли. Ранее мы писали, чем посыпать грядки весной для богатого урожая овощей летом.

Посадка овощей в теплице

Во второй месяц весны в теплице можно выращивать капусту, огурцы, помидоры, сладкий и острый перец. Также с помощью теплицы можно вырастить рассаду некоторых цветов - астр, георгин, бархатцев.

Посадка овощей на рассаду

К апрелю большая часть рассады уже посажена. Но некоторые поздние культуры ещё можно успеть посеять:

помидоры - в первых числах апреля;

капуста;

кабачки и патиссоны;

огурцы;

тыква.

Посаженные в апреле на рассаду овощи пересаживают в открытый грунт в течение мая, когда у них появится несколько листочков.

Посев овощей в открытый грунт

В апреле можно посадить в открытый грунт овощи, которые не боятся морозов, поскольку в этом месяце еще возможны ночные заморозки. В течение месяца на участке можно посадить:

в начале месяца - горох, редис, репку, редьку;

в первой половине апреля - сельдерей, укроп, петрушку, салат;

во второй половине месяца - ранняя капуста и ранние помидоры (до прорастания прикрыть пленкой);

в конце месяца - морковь, лук, тыква, кабачки.

Также в апреле начинают высаживать самый популярный в Украине овощ - картошку. Мы уже писали, когда сажать картошку 2024 по погодным условиям и по лунному календарю.

Посадка цветов

В цветнике в апреле можно выращивать большинство цветов, например, бархатцы, лобелию, астры, флоксы, однолетние георгины, маргаритки, пионы, матиолы, алиссум, календулу, львиный зёв, маки, гордецию, хризантемы, ирисы.

Розы можно посадить во второй половине месяца, когда уже не будет морозов. Но в случае падения температуры ниже +5° молодые кусты нужно накрыть пленкой.

Обрезка и прививка деревьев

Владельцы сада в середине весны обрезают сухие и больные ветки, белят стволы, прививают саженцы. Молодые и слабые деревья привязывают к опоре. Не забывайте также позаботиться о ягодных кустарниках.

После обрезки опрыскайте сад средствами от вредителей и болезней, чтобы деревья не болели летом. Ранее мы писали, как предотвратить монилиоз фруктовых деревьев с помощью опрыскивания. Не менее опасен для растений антракноз. Также в саду можно избавиться от слизней.

Посадка деревьев и кустов

Апрель идеально подходит для посадки молодых деревьев и кустов. Посаженные в этом месяце саженцы хорошо приживутся, но важно закончить посадки до того, как набухнут почки. Что посадить в саду в апреле - решать только вам.

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