Российские олигархи традиционно находятся в числе главных покупателей больших яхт.

Продажи суперяхт в прошлом году резко снизились. Среди причин этого называют большие очереди, рост цен, а также санкции против российских олигархов. Об этом сообщает CNBC.

Согласно новому отчету SuperYacht Times, на который ссылается издание, продажи новых суперяхт (длина которых составляет более 100 футов) упали в прошлом году на 17%. Всего было продано 203 новых суперяхты, тогда как в позапрошлом году этот показатель составил 245 единиц. Если же сравнивать с 2021-м, то разница становится еще больше, ведь тогда продали 313 суперяхт.

Больше всего пострадал рынок больших суперяхт, длина которых составляет более 200 метров: в данном случае падение вообще составило 40%. Основная причина этого – полномасштабное вторжение России в Украину и санкции против россиян.

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Интересно, что по словам руководителя аналитического отдела SuperYacht Times Ральфа Дазерта, россияне были склонны заказывать не просто большие яхты, а "очень экстравагантные и очень большие".

Отмечается, что сегодня покупатель, решивший сделать заказ на суперяхту, столкнется с ожиданием в три-четыре года. Такие задержки вызвала пандемия коронавирусной болезни.

В общем, производители сталкиваются с увеличением расходов на рабочую силу и материалы. Эксперты считают, что в этом году продажи суперяхт "немного снизятся", поскольку негативные тренды дают о себе знать и теперь.

Российские суперяхты – что интересного

В прошлом году сообщалось, что новая суперяхта Владимира Путина стоит на ремонте на верфи в Турции. Примечательно, что ее используют, в частности, для строительства военных судов для Североатлантического альянса.

А в январе этого года стало известно, что хорваты решили передать Украине арестованную суперяхту Виктора Медведчука.

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