Прохождение военно-врачебной комиссии - обязательное условие для того чтобы встать на учет в ТЦК.

В августе 2023 года правительство Украины утвердило приказ, согласно которому действовавший ранее список болезней, определяющих, что мужчина не годен в военное время для службы в армии, теперь изменился. Многие диагнозы перестали быть серьезным аргументом для "белого билета".

Категория годности "В" - ограниченно годен

Минобороны утвердило приказ, согласно которому, военнообязанный мужчина, у которого диагностировано то или иное заболевание, должен повторно пройти ВВК. Если это заболевание попадает в список болезней, предусматривающих индивидуальную оценку, военно-врачебная комиссия принимает решение дать категорию "годен". Раньше были исключения, но теперь их нет. Мужчина получает статус "ограниченно годен" - мобилизация его касается.

Запомните, какая категория - "годен в военное время" и какие болезни попадают под категорию "В":

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2-в - клинически излеченный туберкулез;

4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в - бессимптомный ВИЧ;

13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в - легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

17-в - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобии, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при условии умеренно выраженных, краткосрочных проявлений;

21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Также важно понимать, что значит категория "В" - это всегда "ограниченно годен в военное время к военной службе". То есть, призывник получает освобождение от призыва в мирное время и зачисляется в запас, но не освобождается от призыва на военные сборы. Что касается того, где служат ограниченно годные, это, как правило, укомплектование частей второй очереди, а также получение военной специальности по гражданской.

Категория годности "Г" - временно не годен

Категория "Г" дается призывнику по состоянию здоровья, например, если у призывника есть травмы, операционные хирургические вмешательства, обострение хронических болезней, нарушение функциональности опорно-двигательного аппарата, у которых впервые обнаружена недостаточность питания или недостаточное физическое развитие.

Кроме того, военнообязанный получит категорию "Г", если учится в ВУЗе, на срок от 6 до 12 месяцев. После нескольких отсрочек автоматически категория меняется с "Г" на "В".

Однако, если у вас стоит отметка с категорией 12-Г (болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с привлечением иммунного механизма (D50-D89), их последствия. Состояния после перенесенных острых болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения), то через 6-12 месяцев вы должны повторно пройти ВВК.

Категория годности "Д" - абсолютная непригодность

Если у мужчины диагностированы такие заболевания, как: умственная недостаточность, туберкулез в открытой форме, эпилепсия, шизофрения, сифилис, ВИЧ, тяжелая форма сахарного диабета, существенные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата, язва органов желудочно-кишечного тракта важные органы, слепота или глухота, повреждение аорты, тяжелые формы бронхиальной астмы, отсутствие почек и почечная недостаточность, ожирение 4-й степени и тд и тп, то ему выдается "белый билет" с отметкой о полной непригодности к воинской службе.

Однако, благодаря новому указу, есть нюанс. Если вам поставили категорию 13-Д ( болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (Е00- Е90), их последствия. Состояния после перенесенных острых заболеваний или хирургического лечения по поводу болезней эндокринной системы и приравненных состояний), то через 6-12 месяцев вы обязаны пройти переосвидетельствование.

Кто не пригоден к мобилизации временно - список болезней

Чаще всего, список болезней в таком случае выглядит следующим образом:

7 - состояния после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных болезней или хирургического лечения;

11 - состояния после хирургического лечения, проведения цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

24 - состояния после перенесенных острых болезней нервной системы или хирургического лечения;

32 - состояния после перенесенных острых болезней глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения;

37 - состояния после перенесенных острых болезней уха и сосцевидного отростка или хирургического лечения;

44 - состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней системы кровообращения или хирургического лечения;

48 - состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов дыхания или хирургического лечения;

56 - состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней органов пищеварения, хирургического лечения;

59 - состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней кожи и подкожной клетчатки, хирургического лечения (фурункул, фурункулез, карбункул, флегмона, абсцесс, импетиго, эктима, острая экзема, дерматиты, питириаз розовый, многоформная эритема, парапсориаз);

65 - состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, хирургического лечения;

72 - состояния после перенесенных острых, обострение хронических болезней мочеполовой системы, хирургического лечения;

81 - состояния после проведенного лечения по поводу травм, отравлений и некоторых других последствий действия внешних факторов.

Категория годности, которая дает призывнику право на отсрочку от службы с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев может быть выдана, если для восстановления полной или ограниченной годности к службе действительно требуется именно такой срок.

Кого мобилизация обойдет стороной - болезни и диагнозы

Кроме категорий годности и списка заболеваний, позволяющих призывнику вылечиться и отправиться на фронт, есть и болезни, гарантирующие получение "белого билета". Среди них:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелые формы вирусных гепатитов;

ВИЧ-болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и пр;

некоторые онкологические болезни не в стадии ремиссии;

первичные (вторичные) при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения новообразования;

тяжелые стадии и прогрессирующие заболевания крови и кроветворных органов со значительными нарушениями;

формы сердечно-сосудистых нарушений, которые не поддаются лечению со значительными нарушениями функций, язвами;

тяжелые расстройства питания, обмена веществ и нарушения эндокринной системы, тяжелые стадии диабета, болезни эндокринной железы, требующие больших ежедневных доз лекарств;

резко выраженные стойкие расстройства психики и поведения;

последние стадии и тяжелые формы неврологических болезней;

слепота, тяжелые заболевания сетчатки, роговицы глаза, выраженные анатомические изменения;

глухота, которая не поддается коррекции, некоторые заболевания уха;

стойкие, значительно выраженные нарушения в работе носоглотки с хроническими болезнями, которые не поддаются лечению;

резко выраженные, тяжелые нарушения системы пищеварения, тяжелые формы язвы, пищевод Барретта, цирроз, тяжелые состояния панкреатитов, которые не поддаются лечению;

тяжелая деформация и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, отсутствие конечностей;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

последствия отравления, инфекционных, паразитарных болезней, которые не поддаются лечению.

Решение о том, какая категория годности будет выдана призывнику, принимает ВВК после обследования. Комиссия может изменить свое решение, даже если военнообязанный имеет документы, подтверждающие диагноз.

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