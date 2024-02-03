Рассказываем, как сделать кляр, чтобы мясо таяло во рту.

Свиные или куриные отбивные - очень популярное блюдо, которое чаще всего готовят, используя кляр. Мука и яйцо - привычные ингредиенты, которые есть у всех, но мало кто знает, как сделать отбивные из свинины и курицы еще вкуснее.

Как сделать кляр для отбивных из свинины

Ингредиенты:

1 куриное яйцо;

50 гр молока самой высокой жирности;

2 ст.л пшеничной муки;

соль, перец - по вкусу;

молотый чеснок - 1 ч.л.

ВАЖНО: этот перечень ингредиентов подходит для того чтобы сделать кляр на отбивные из свинины для кусочка мяса весом 300 гр.

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Записывайте, как готовится кляр для отбивных из свинины по такому рецепту.

Вбить яйцо в глубокую емкость, посолить и поперчить его. Добавить 50 мл теплого молока, тщательно взбить венчиком все ингредиенты. Затем всыпать муку, просеянную через сито, перемешать вилкой до тех пор, пока масса не станет однородной - без комочков. Дальше - чайная ложка молотого чеснока, снова перемешать. В этот кляр нужно окунать куски свиного мяса, предварительно отбитого через пищевую пленку, и обжаривать до готовности на сковороде.

Как сделать кляр для отбивных из курицы

Ингредиенты:

2 куриных яйца;

2 ст.л сметаны или майонеза;

4 ст.л муки;

соль, перец - по вкусу.

ВАЖНО: список ингредиентов указан для того чтобы сделать отбивные куриные из куска филе весом 500 гр.

Записывайте, как сделать кляр на отбивные из куриного мяса.

Вбить в миску два яйца, посолить, поперчить, взбить венчиком до появления легкой пены. Добавить сметану (майонез), снова перемешать тщательно, чтобы масса была однородной. Всыпать просеянную через сито муку, вилкой размешать ее, убирая комочи. Обмакивать куриные отбивные в кляр и жарить на сковороде, смазанной маслом, до готовности.

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