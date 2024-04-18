Россия использует эти комплексы для ударов по гражданскому населению.

Главный редактор "Defense Express" Олег Катков в эфире телемарафона прокомментировал поражение установок С-400 и радиолокационных станций (РЛС) в Джанкое.

"Во-первых, С-400 - это комплекс, который предназначен для самолетов. И чем меньше их у врага, тем легче нашей авиации. Но и, кроме того, враг использует эти С-400 для нанесения ударов по наземным целям. Удары из таких комплексов наносятся и по Харькову и по Херсону, Запорожью, били и по Киеву. То есть враг использует эти комплексы не только для обороны от воздушных атак, но и нанесения ударов по гражданскому населению", - сказал эксперт.

Он также отметил, что кроме уничтожения самих установок и РЛС, на видео можно увидеть и повторную детонацию, которая свидетельствует о поражении запаса ракет к комплексам С-400.

Видео дня

Кроме того, эксперт объяснил, почему этот удар является провалом для российской ПВО: "Важно то, что удар был нанесен баллистической ракетой. С которой, по декларации самого врага, С-400 может бороться. Но на кадрах видно, что может бороться разве что сама с собой. Ведь есть поражения, по баллистическим ракетам он отработать не смог".

Удар по Джанкою: что известно

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое, Крым, прогремели взрывы в районе аэродрома.

Впоследствии партизанское движение "АТЕШ" заявило, что целью удара стал вражеский комплекс противовоздушной обороны С-400, склады с ракетами и один из командных пунктов оккупантов.

18 апреля в ГУР отчитались о результатах работы - уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-400, три радиолокационные станции и аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Информация о потерях в авиации и личном составе врага уточняется.

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