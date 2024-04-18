Певица сталкивалась с осуждениями из-за темных волос на теле.

Популярная украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась, через какие испытания прошла на пути к красоте и уверенности. Со слезами на глазах звезда призналась, что ее булили в школе из-за внешности.

В детстве над певицей часто смеялись и издевались из-за темных волос на ее теле и лице. По словам Тринчер, эта тема очень болезненна для нее. Из-за постоянных оскорблений и комплексов артистка решила избавиться от волос, и сейчас регулярно делает лазерную эпиляцию.

Блогер рассказала о ситуации, которую она запомнила на всю жизнь:

Очень триггерная тема для меня, очень болезненная тема. Меня в детстве многие за это буллили, открыто. Я помню случай, когда ко мне в школе подошел парень, который мне очень нравился и просто при всех, при всем классе сказал, что у тебя есть усы черные. И когда ты 10-летний ребенок, это шквал комплексов, заниженная самооценка и страх.

Сейчас Анна выглядит непревзойденно хорошо. В то же время звезда постоянно вспоминает болезненные истории жизни и пытается донести женщинам, что иметь волосы на теле - нормально. Певица убеждена, что известные люди должны говорить публично о "неудобных темах".

"Вы можете говорить об этом в контексте веселья и юмора, потому что пацанов, которые ходят небритые, в патриархальном мире это не цепляет, но представьте, что рождается ребенок, девочка, у которой наследственно много тестостерона, и у нее также усики или волосы в ненужных местах, и она приходит в школу, и ее начинают булить просто за то, что она есть. Я, как ребенок, который попал в 10 лет в мир социальных сетей, в мир идеальных людей, у которых было все выбрито просто начисто, я думала, Господи, за что мне это наказание, эти волосы, что же со мной не так? И когда трендсеттеры выходят в свет и говорят, что это нормально, это дает тебе понимание, что с тобой все ок, и это нужно нести в массы", - подчеркнула Тринчер.

Напомним, ранее Анна Тринчер эротично станцевала на коленях мужчины в клипе "Бар за баром".

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