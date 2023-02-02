15 категорий украинцев, кто освобожден от мобилизации 2023.

С 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, мужчины от 18 до 60 лет должны быть призваны на военную службу. Впрочем, есть исключения. УНИАН рассказывает, кто не подлежит мобилизации во время войны и по каким причинам.

Ранее мы уже рассказывали, как проходит мобилизация в Украине, какие бывают повестки и кто может их вручать.

Сегодня военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 19 февраля 2023 года. Это значит, что повестку могут получить все мужчины призывного возраста. Но согласно закону есть несколько категорий граждан, кто не подлежит мобилизации во время войны.

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Кто не подлежит призыву в военное время - 15 категорий

По состоянию здоровья:

призыву не подлежат граждане с инвалидностью І-III ступеней или непригодные к военной службе с исключением из учета по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК).

По семейным обстоятельствам:

мужчины и женщины, на попечении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

отец-одиночка и мать-одиночка, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины - опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели - которые воспитывают ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет или несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (по видам нарушений функций организма III-IV степени выражения).

мужчины и женщины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью (18-23 лет) I или II группы;

мужчины и женщины - усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели - которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, ухаживающие за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), нуждающиеся в постоянном уходе;

мужчины и женщины, которые имеют жену (мужа) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

опекуны человека с инвалидностью, который недееспособен; те, кто ухаживают за лицом с инвалидностью I группы, за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, который нуждается в постоянном уходе - если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход;

один из супругов, женщина или мужчина, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка или детей, а также беременные военнослужащие.

Если родственники погибли:

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Среди учеников и преподавателей:

ученики и студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, высших учебных заведений, соискатели профессионального предвыщего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты (только те, кто учится на дневной или дуальной форме),

а также научные, научно-педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального передвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки независимо от наличия в них ученого звания или ученой степени.

По виду деятельности:

граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;

народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники определенных органов - военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполіції, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, некоторые категории чиновников.

Кто освобожден от мобилизации 2023 временно

Есть также те, кто временно не подлежит мобилизации:

граждане, которые проходили военную службу по призыву во время мобилизации и были уволены в запас (кроме военнослужащих, которые зачислены на службу в военном оперативном резерве первой очереди) - во время частичной мобилизации в течение 6 месяцев со дня увольнения со службы;

граждане, получившие отсрочку по решению ВЛК по состоянию здоровья сроком максимум на 6 месяцев.

После этого ВЛК решает вопрос о снятии таких лиц с учета или призыв.

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