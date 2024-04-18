Литовцам советуют отказаться от отдыха в Таиланде, Турции и Египте.

Министерство иностранных дел Литвы, активно поддерживающей Украину в борьбе против российской агрессии, призвало своих граждан быть осторожными при выборе направлений для путешествий, предложив им отдавать предпочтение местам, где не так много российских туристов.

По мнению канцлера литовского МИД Инги Чернюк, в странах, которые часто посещают российские туристы, литовцы рискуют попасть в конфликтные ситуации из-за политических разногласий в плане оценки войны в Украине, пишет SchengenVisaInfo.

"Если мы можем выбрать европейское направление, давайте выберем его", – призвала Чернюк.

Она также рассказала радио LRT, что некоторые страны пытаются "угодить" российским туристам, утверждая, что они смотрят на вещи "по-другому" и что они находятся в "серой зоне" в отношении своей позиции по поводу войны в Украине.

В частности, лояльными к россиянам странами канцлер назвала Таиланд, Турцию и Египет, которые занимают нейтральную позицию в отношении войны в Украине.

"Возьмем, к примеру, Египет, Турцию и Таиланд. Они забиты российскими туристами, и дополнительные риски конфликтов между туристами значительно возросли", – пояснила политик.

Она также отметила, что аналогичная напряженность может возникнуть в таких странах, как Молдова, Грузия и Армения, заявив, что некоторые общества не разделяют "те же ценности, что и Литва", что может привести к конфликтам.

При этом канцлер отметила, что активное выражение мнения или заявления относительно войны в Украине может привести к более серьезным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.

Этому заявлению МИД Литвы предшествовал инцидент, прозошедший с группой литовских туристов на отдыхе в Египте. Последние начали кричать "Слава Украине" во время караоке-вечера в отеле. Эти действия спровоцировали российских туристов, которые забросали их стаканами. Литовцы в итоге решили вообще покинуть отель.

Другие инциденты с российскими туристами за границей

Издание отмечает, что неуправляемые российские туристы в последние годы стали обычным явлением во всем мире. Ранее СМИ сообщили об инциденте в Будве (Черногория), где пьяные российские туристы напали на владельца курорта и официанта.

Тем временем, на Бали российские туристы признаны главными нарушителями правил дорожного движения и получили больше всего штрафов. Местные СМИ сообщают, что всего в первом квартале 2023 года зафиксировано 171 нарушение правил со стороны иностранных туристов, из них 56 – с участием граждан России.

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