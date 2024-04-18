Речь идет об устаревшей концепции США использования средств ПРО.

США имеют одну из самых развитых систем противоракетной обороны, которая опирается на Patriot, THAAD, SM-6, SM-3, GMD, однако сама ее концепция устарела, пишет Defence Express со ссылкой на анализ заявлений заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам Хайди Шю и помощника министра обороны США Джона Пламба, а также директора Агентства по противоракетной обороне Хита Коллинза.

Отмечается, что опыт Украины в отражении методических ракетных и дроновых атак РФ, а также удар Ирана по Израилю 14 апреля, демонстрируют совсем другие тенденции. Речь идет о массовости, активном использовании дронов, крылатых ракет, а также астрономическом дисбалансе затрат на перехват со стоимостью вражеских средств. А имеющаяся в США система противоракетной обороны довольно плохо может справляться с таким уровнем угроз, особенно, когда речь идет о затяжной войне.

В частности, ключевым моментом является то, что враг, на примере РФ и Ирана, может использовать дешевые системы, которые производятся в значительном количестве и обеспечивают возможность массированной одновременной атаки. Также изменились угрозы. Так, доля дронов становится все больше, а крылатые ракеты превалируют над баллистическими. К ним добавляются аэробаллистические, высокоскоростные, гиперзвуковые ракеты.

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В то же время система противоракетной обороны в США выстраивалась по принципу сбивать угрозы максимально дальше и с акцентом на противодействие баллистическим ракетам. А это означает, что сначала начинает работать самое дорогое средство противоракетной обороны, а на последнем этапе – самое дешевое.

По словам экспертов, то, что концептуально намечалось сорок лет назад, вряд ли может работать сейчас. В случае массового применения дронов и крылатых ракет, такая система также концептуально неверна. Сначала идет запуск зенитных ракет большой дальности, которые стоят несколько миллионов за одну, а только в конце работает Phalanx CIWS со стоимостью секундной очереди до 3,4 тысячи долларов.

В противовес этой системе американские чиновники приводят пример Украины, когда сбивание аналогичных угроз в первом эшелоне обороны возложено на мобильные огневые группы, которые имеют наименьшую стоимость уничтожения целей, а только на конечном этапе находится самый дорогой Patriot.

Таким образом текущая система противоракетной обороны США, как прямо говорят чиновники, требует возможности формирования аналогичной системы на основе выносных линий обороны, более дешевых средств перехвата, а также более активной работы по уничтожению дронов и ракет.

ПВО Украины

Украинские власти призвали международных партнеров усилить противовоздушную оборону страны, предоставив дополнительные системы для перехвата воздушных целей. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры по НАТО могут передать Украине еще шесть зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее УНИАН писал, что любые сомнения относительно эффективности американской системы противовоздушной обороны Patriot в уничтожении воздушных угроз наконец развеялись после эффективного использования в Украине.

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