День влюбленных - самый романтичный праздник в году, но с грустной историей.

День святого Валентина отмечают у нас не так давно, но праздник уже стал одним из самых любимых. Как и когда он появился, кто такой Валентин и почему в этот день нужно дарить "валентинки" - рассказываем в материале.

День святого Валентина - история праздника

История Дня всех влюбленных - такая же загадочная, как и сама любовь. Есть несколько легенд появления праздника, но никто не знает какая из них правдивая.

Сам праздник не является религиозным, но по одной из легенд он связан со святым Валентином Римским. Он работал армейским врачом и священником. Император того времени, Клавдий II Готский, запрещал браки - правитель полагал, что холостой воин сражается лучше женатого. Но Валентину было жаль влюбленных, и он тайно обручал легионеров с их невестами. За это священника приговорили к смертной казни. Валентин, пока сидел в тюрьме, влюбился в дочь тюремщика, Юлию, и написал ей письмо с признанием. Подписал его просто: "Твой Валентин". К сожалению, прочла эту "валентинку" девушка лишь после смерти узника.

Видео дня

Есть и другая версия появления "валентинок": считается, что первой поздравительной открыткой-валентинкой была записка, которую Карл, герцог Орлеанский, отправил своей жене из тюремного заключения в лондонском Тауэре. Это было в 1415 году.

Когда День святого Валентина

Валентина Римского казнили 14 февраля 269 года, именно поэтому 14 февраля - День святого Валентина. За рубежом праздник отмечают уже несколько веков, но считается он не церковным, а светским. День святого Валентина в Украине начали отмечать в 90-х годах XX века, и он очень популярен среди молодежи.

Традиции и приметы на 14 февраля

Главный обычай в День влюбленных - это выразить свои чувства. Некоторые признаются в любви в первый раз, другие - делают предложение руки и сердца. Как бы там ни было - это повод порадовать близких и дорогих людей. Подарки на День святого Валентина могут быть разными, но открытка-"валентинка" считается обязательной.

Существуют и особые приметы на 14 февраля:

если незамужняя девушка в этот день заметит двух синичек - выйдет замуж за доброго и веселого человека, увидит парочку воронов - муж будет строгим и старше, а если попадутся на глаза две сороки - суженый будет болтливым и слегка легкомысленным;

кто в этот день влюбится - никогда не разлюбит;

если в этот день парень подарит цветок девушке - она полюбит парня;

подбежала собака на улице - не вздумай прогонять, скоро встретишь свою половинку;

если 14 февраля загадать любовное желание - оно обязательно сбудется.

И, конечно, главная примета дня: если влюбленные дадут обоюдную клятву верности, то ничто не сможет разрушить этот союз. Поэтому в День святого Валентина 14 февраля часто женятся и выходят замуж.

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