Народный депутат Марьяна Безуглая считает, что мобилизация в Украине 2023 должна коснуться и женщин.

На данный момент мобилизация женщин в нашей стране возможна только на добровольной основе и по контракту. Обязательного призыва для милых дам нет, но некоторые народные депутаты с этим не согласны. УНИАН выяснил подробности.

Мобилизация женщин в Украине 2023 - кого призовут

Народный депутат Марьяна Безуглая в своем Facebook написала, что у мужчин и женщин должны быть равные права. Она утверждает, что ценность жизни представителей обоих полов одинакова, а единственная возможность уникальной отсрочки для женщины - беременность.

Из поста Безуглой ставится ясно, кто подлежит мобилизации среди женщин - все те, кто не находится в "интересном положении". Только беременность должна быть причиной увольнения со службы или освобождения от нее. При этом, декрет может взять и женщина, и мужчина - на выбор.

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